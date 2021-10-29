Замминистра энергетики Беларуси: чтобы регулировать баланс, нужны источники энергоносителей, как газ, древесина и торф

Новости Беларуси. У торфяной отрасли Беларуси открывается второе дыхание, констатируют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация на мировых энергетических рынках сегодня показывает, кто оказался прав. Когда за ценами на газ не угнаться, страны-соседки выстраиваются в очередь, чтобы купить топливный брикет. Метания в энергетической политике и недальновидность западных партнеров сегодня играет Беларуси на руку.

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:

Тот же торф, когда его вывели из-под климатического соглашения и признали, что это невозобновляемый источник энергии, соответственно, сократили приобретение торфяной продукции из Беларуси. Сегодня на разных площадках, в том числе и европейских, слышны здравые, на мой взгляд, возгласы о том, что чисто возобновляемая энергетика в виде ветряков, солнца не решает энергетической проблемы. Все равно для того, чтобы регулировать баланс, устойчиво работала энергосистема, нужны более стабильные источники энергоносителей. Такие, как газ, местные виды топлива, та же древесина и торф.