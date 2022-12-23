Комплекс «Хатынь» реконструируют в Год исторической памяти. Вот как обновляют этот музей

Семейная традиция, как показывает статистика, часто приводит белорусов в мемориальный комплекс «Хатынь». В Год исторической памяти месту великой белорусской трагедии уделили особое внимание. Началась реконструкция комплекса и строительство новых объектов. Но колокола Хатыни ни на минуту не замолкали.

Екатерина Зиброва, научный сотрудник мемориального комплекса «Хатынь»:

В 2022 году мемориал посетили более 270 тысяч человек к настоящему моменту. Приезжают на территорию мемориала люди различных возрастных групп. Где-то 54 % – это мужское население. 48 % – взрослые, и 52 % посетителей этого года приходится на учащуюся молодежь.

Елена Доморацкая, научный сотрудник мемориального комплекса «Хатынь»:

В 2022 году прошло более 100 различных мероприятий. Это были и трудовые акции, и акции памяти, и митинги-реквиемы, посвященные годовщине сожжения Хатыни и нашего филиала Дальвы. Несмотря на то, что сейчас довольно снежная погода, довольно снежная зима, на территории мемориального комплекса фактически каждый день проходят экскурсионные группы. На личном контроле Александра Лукашенко новый музей комплекса. В 2022 году здание возвели, оформили фасад и готовы наполнять залы смыслами. Планируется, что к марту 2023 года музей начнет свою работу.

Вероника Киселева, научный сотрудник мемориального комплекса «Хатынь»:

Первостепенная задача музея – это показать именно трагедию белорусского народа, показать, что война – это не компьютерная игра, в которой можно поставить на паузу, пройти уровень заново или вообще выключить. Показать, что война – это грязь, кровь, постоянное чувство страха и смерть. Чтобы посетитель получил максимум эмоций и впечатлений, в организации музейного пространства будут использоваться инсталляции, художественное освещение и другие формы современных музейных технологий. Капремонт и реконструкция «Хатыни» обрели статус Всебелорусской молодежной стройки. За формулировкой стоят, как сейчас популярно говорить, по-настоящему осознанные ребята.

Владислав Вихров, командир студенческого строительного отряда «Машеровцы»:

Мой прадед воевал во время Великой Отечественной войны, и мой дедушка воевал в Афганистане, исполнял интернациональный долг. Так получилось, что никто из них не рассказывал. Если честно, я понимаю их точку зрения, потому что война – это страшно, это величайший стресс для человека. Нужно иметь величайшую смелость, чтобы рассказать. Поначалу я даже не думал, что попаду в «Хатынь», но решил поехать, потому что, наверное, каждый молодой человек мечтает приложить руку к чему-то великому, оставить след в истории, чтобы потом можно было приезжать с семьей, детьми, внуками даже и говорить: вот, ваш дедушка здесь строил. Было ощущение, что это не просто стройка. Звон колоколов раздается по округе в достаточно большом радиусе. Из-за этого относишься с большим трепетом к своей работе. Даже когда просто перекладываешь камень с места на место, понимаешь, что здесь делается история.