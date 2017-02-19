Компетентность, мобильность и надежды на лучшее: как стартовали выездные приемные представителей Администрации Президента

Новости Беларуси. В этот понедельник, 20 февраля, наступает время «Ч» для тех, кто должен уплатить сбор на финансирование госрасходов согласно Декрету № 3. Извещения, или как их уже назвали «письма счастья», получили 470 тысяч белорусов. Это трудоспособные граждане, которые не работали и не платили налоги, но наравне со всеми пользовались всем тем, что принято называть бюджетной сферой – школы, поликлиники и так далее.

Цена вопроса – 20 базовых величин – или 460 рублей. Именно эту сумму такие граждане обязаны возместить государству справедливости ради.

Но есть и масса исключений, когда платить этот сбор не нужно. Например, если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию. Вот с такими историями на неделе белорусы пришли к чиновникам. Мобильные приемные развернулись по всей стране. Все нюансы декрета о социальном иждивенчестве разъясняли руководство Администрации Президента и помощники главы государства. Правда, приходили белорусы с самыми разными вопросами. Решено, что такая полезная практика будет продолжена.

В этот дом на окраине Витебска Андрей Скоморохов приезжает несколько раз в день. Молодой человек ухаживает за почти 90-летней бабушкой. К тому же всего два месяца назад мужчина стал папой. Устроиться на работу при таких жизненных обстоятельствах невозможно, а платить сбор – не хватает семейного бюджета.

Андрей Скоморохов, житель Витебска:

Ходил на биржу труда. Мне сказали там, что пока не ставят на учет, потому что людей много. Сходил в горисполком к Александра Григорьевичу. Он сказал, чтобы я нес документы в горисполком и писал заявление. Там уже будут рассматривать нюансы. Будем оформлять опекунство и буду дальше здесь помогать обустраивать дом.

Прием граждан в Витебском исполкоме начался строго по расписанию. Но уже через час стало понятно: отведенными тремя часами общение не ограничится. Вместо ожидаемых 17 человек по предварительной записи обсудить тет-а-тет с высокопоставленным чиновником свои проблемы пришло почти полсотни граждан.

Александр Позняк, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области:

Недостаточно информации было для людей о том, каким образом использовать нормы Декрета. Инициатива главы Администрации Президента о том, чтобы руководство Администрации провело в районах и городах такие приемы, находит свое подтверждение во время таких приемов. Вот смотрите: десятки, десятки людей, и они не все знают. Кто-то, может быть, и знает, но хочет каким-то образом избежать этого сбора на уплату государственных расходов. А большинство ведь и не знают. Это наша недоработка, которую мы таким приемом восполняем. Декрет был нужен, потому что когда мы встречаемся с фактами, что люди годами не работают, хотя бы это подстегнет. Даже не для государства работать, хотя бы помогать тем матерям, которые приходят, 70-80 лет, которые выгораживают своих детей достаточно трудоспособных, которые годами могли бы работать, но не работают.

Несмотря на снег за окном, в теплицах Татьяны Моцук настоящее «зеленое изобилие». Укроп, петрушка, мята, кинза, базилик. Работы, как говорится, на семерых. Извещение по уплате сбора пришло неожиданно в разгар трудового сезона.

Татьяна Моцук, фермер:

Пошла в сельский совет, взяла справки за 2015 год, паспорт. Все, без проблем. Пять минут – аннулировали извещение. Есть, конечно, несправедливость из-за того, что некоторые и правда работают, у них налоги высчитывают на заводах, а некоторые… А у нас-то и школы, и поликлиники – все бесплатно.

Поговорить о «наболевшем» в мобильные приемные шли люди всех возрастов и профессий. В Бресте диалог с властью продолжался почти восемь часов. Кто-то хлопотал за себя, кто-то – за ближайших родственников. Люди жаловались, говорили о личном, просили помощи и совета. Услышан был каждый.

Татьяна Шерсткова, житель Бреста:

Отсутствовала в стране 136 дней. По приезду сюда устроила на работу, проработала до конца года два месяца. Поэтому пришла узнать, есть ли возможность избежать как-то уплаты данного сбора.

Сергей Кузавко, житель Бреста:

Я стал безработным, теперь пришло письмо. Вот такая ситуация. Мне порекомендовали написать письмо, объяснить ситуацию. Будут рассматривать.

Павел Грищенко из кабинета вышел в приподнятом настроении. Чтобы решить его вопрос, комиссии понадобилось не более пяти минут. Мужчина пришел от имени своей беременной дочери. Та больше полугода провела за границей. Казалось бы, по закону должна оплатить сбор. Но пойти на встречу в этом случае, что называется, «дело совести».

Павел Грищенко, житель Минска:

Рассмотрев все наши вопросы, посмотрев все документы, председатель комиссии принял правильное решение и сказал, что помочь, посмотреть и решить наш вопрос.

Кто-то ухаживает за больными родственниками, другие столкнулись с непростой финансовой ситуацией. Сотрудники Администрации Президента досконально разбирались во всех жизненных перипетиях.

Владимир Викторович после общения не скрывает удивления. На деле оценил новый тренд – доступность и готовность к диалогу чиновников всех уровней.

Владимир Шпак, житель Жодино:

Эффект есть. Чиновники из первых уст услышат проблемы. И пути решения. Пусть они выезжают больше и разговаривают с простыми людьми.

Жодинский райисполком в день приема главы Администрации напоминал растревоженный улей. Прямо в коридоре люди обсуждали проблемы. В топе волнующих, конечно же, вопрос о применении Декрета, льготное кредитование, жилищно-коммунальные проблемы.

Одни словом, чиновники пошли в народ. Всю неделю сотрудники Администрации Президента, независимо от статуса, колесили по стране и без формальностей и бюрократии разговаривали с людьми. Акцент – на беспрепятственное общение и мобильность, а главное – на личный контакт. Так и о проблеме рассказать гораздо проще, и обрисовать всю ситуацию намного легче.

И такую практику выездных приемов намерены продолжать. Мониторинговая группа будет систематически проверять работу с обращениями белорусов на местах.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Президент еще раз четко поставил задачу о необходимости более серьезной работы по отношению к гражданам. Если люди обращаются, мы должны рассматривать оперативно и объективно те обращения, которые поступают. Поэтому в Администрации Президента создана мониторинговая группа, которая будет выезжать в регионы. Это будет такой традицией. Мы будем выезжать в регионы и проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на местах.

Последние несколько лет в жизни Татьяны Гончарук – сплошная черная полоса. Два года назад, как гром среди ясного неба, страшный диагноз мужа – опухоль головного мозга. Начались бесконечные поездки по больницам, операции. Работать не было возможности. Спустя год мужа не стало. Женщина осталась с двумя дочками, долгами за лечение, без работы и со статусом социального иждивенца. На прием шла, что называется, «с последней надеждой».

Татьяна Гончарук, житель Гродно:

Очень рада, что отменили налог. Устроилась на работу, теперь работаю. И потихонечку начинаем жить на нормальную зарплату. Но все равно прожить на одну зарплату с двумя детьми, когда нужно оплачивать все (и кредит, и квартиру, и что-то нужно одеться, и на еду), тяжеловато.

В отведенные три часа для общения не уложились практически нигде. На человека – протокольные 10 минут. Но на практике такой подход не работает. Ведь каждое обращение требует особого внимания и рассмотрения.

Яна Скакун, житель Жодино:

Мне сказали обратиться в горисполком в понедельник. Возможно, трудоустроят. Здесь очень замечательно, что можно решить вопрос за короткое время. Не нужно ничего писать, обращаться где-то. И компетентный ответ дадут.

Виктор Скакун, житель Жодино:

Это очень хорошо. Почаще бы такие сборы, по специальностям и по заработным платам.

В Администрации Президента очередь на прием стали занимать с самого утра. По записи – меньше двух десятков человек, но в общении не отказывали никому. В коридоре люди заметно волнуются. Еще раз изучают документы и формулируют вопросы. Из кабинета выходят с уверенностью: государство на защите интересов каждого гражданина.

Галина Русецкая, житель Минска:

Четыре года я уже плачу, два года стоит незаселенная квартира, Минстрой не отдает мне ключи. Выслушали. Я надеюсь, все будет хорошо.

Геннадий Исаев, житель Москвы (Россия):

Сравнивая подход белорусского общения чиновников с московским общением чиновников, это две большие разницы. В Беларуси очень внимательно и качественно принимают все заявления, решают эти вопросы. Я очень доволен. По сравнению с Москвой – они должны сюда приехать и поучиться.

В местный райисполком с просьбой об отмене сбора обратилось почти полсотни людей. В 15 случаях специалисты приняли во внимание непростые жизненные истории. Выслушали всех, кто пришел с просьбами, проблемами и предложениями. Уже после нескольких обращений становится понятно: большинство проблем можно и нужно было решить еще до начала разговора. «Камень» в огород местных властей.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Людей волнуют проблемы трудоустройство, исполнения Декрета № 3, широкий пласт вопросов бытового характера.

У нас сегодня есть исполком, соответствующие комиссии. Все инструменты решения вопросов у них есть, но не всегда они, может быть, готовы их все применить, боясь, что вдруг они где-то перейдут какое-то полномочие. Надо понимать, что даже если ты не можешь что-то сделать, у тебя всегда остается возможность написать в Центр свое мнение по тому или иному вопросу (я говорю о руководителях районного звена), где обозначить какие-то проблемы и даже, может быть, предложить, что они нуждаются в какой-то регулировке сегодня. Ибо нам там, снизу, виднее, что нужно этим людям.

Продолжение следует. Мониторинговые группы теперь регулярно будут выезжать в регионе. На месте разбираться с проблемами и контролировать работу с обращениями. Ответить на любые вопросы сотрудники Администрации готовы 23 и 24 февраля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.