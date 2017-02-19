Категория и регистрация в Минсельхозпроде: вместе с новыми правами владельцы квадроциклов получат и новые ограничения

Новости Беларуси. Кому развлечение, а кому и огорчение. Набирающие популярность среди белорусов, любящих повешенную дозу адреналина в крови, вездеходы превращают порой сельскохозяйственные поля в трассы для гонок. Нередкие гости они в местах массового отдыха. А потому требования к таким водителям-лихачам усилят.

Эти «проходимцы» абсолютно не боятся бездорожья. Высокий клиренс, независимая подвеска и довольно приличная мощность для таких габаритов. На квадроциклах можно кататься в любое время года. Вездеходы способны укрощать болота, сыпучие пески и глубокие снега.

Простые в управление – они снискали популярность во всем мире. Беларусь – не исключение. Виражи захватывают дух. Но когда трассой становится засеянное поле, за сердце хватаются уже аграрии.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

Практически это свежие корни. И как вырвано шинами техники, которая здесь проезжает. В частности, мощные квадроциклы. Буквально все рвется: и трава, и озимые.

Хозяйственник с 30-летним стажем перед трудностями пасовать не привык. Вот только как отвадить лихачей от сельхозугодий? Разговоры не помогают. Количество любителей превратить поле в полигон из года в год только растет. Масштабы приобретает и ущерб.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

Особенно урожай, когда нужно убирать, а он потоптан квадроциклами. Конечно, это для нас катастрофа. Если они зимой катаются так активно, то представляете, что делается, когда температура поднимается до 15-20 градусов тепла. Они устраивают на поле ралли. «Париж-Дакар». Люди получают удовольствие, мы – горечь.

Кстати, ралли на полях – не единственное нарушение со стороны обладателей мотовездеходов. Вот, к примеру, выезд на дороги общего пользования. По правилам это запрещено. Конструкция и технические характеристики попросту не позволяют таким машинам быть участниками дорожного движения. Впрочем, практика порой доказывает обратное, а потому контроль за водителями квадроциклов на неделе усилила Госавтоинспекция. Последние рейды выявили с десяток нарушителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ управления внутренних дел Миноблисполкома:

В отношении водителей квадроциклов применяются административные меры, составляются протоколы, привлекаются к штрафам. Такие рейды будут продолжаться.

Съезд с маршрута в понимании Александра (кстати, бывшего мотогонщика) – нонсенс. Последние семь лет компания, которой руководит мужчина, занимается прокатом квадроциклов. Строгое соблюдение техники безопасности, обязательное присутствие инструктора и, конечно, маршрут только по схеме.

Александр Антонов, руководитель компании по прокату квадроциклов:

В последние годы у нас действительно появилось много данной техники. К сожалению, далеко не все люди понимают ответственность. Есть нарушения, конечно. Но для прокатов этого нет и не будет никогда. Наши маршруты проложены в стороне от дорог общего пользования, находятся они в лесных массивах, ближе к полигонам.

До трассы вас не допустят без инструктажа и предварительного тест-драйва. На вид безобидный квадроцикл – вовсе не игрушка. Истории о переворотах с летальным исходом периодически мелькают в сводках ГАИ. Случиться беда может даже с опытным водителем.

Меж тем, уже в скором времени желающим ездить на вездеходе потребуется категория. Самих же «проходимцев» уже с 1 января нужно будет регистрировать в Минсельхозпроде. Изменения появятся и в ПДД.

Андрей Шаранда, старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Лицо, имеющее хотя бы одну из категорий удостоверения тракториста-машиниста или водительского удостоверения, за исключением категории АМ и подкатегории А1, будет признаваться имеющим право управления мотовездеходом, снегоболотоходом.

Интересы этой пары совпадают даже в экстремальном увлечении. Последние годы супруги не пропускают ни одного соревнования по преодолению бездорожья. За пять лет у семьи появилась приличная коллекция трофеев и кубков. Ложка дегтя – где безопасно кататься вне конкурсной программы.

Екатерина Колядина:

Проблема в том, что мы не можем пользоваться дорогами общего пользования. Люди не знают, где можно ездить, где нельзя. Поэтому возникла вся эта ситуация. Хотя для нас, спортсменов, поля – это табу. Потому что когда ты участвуешь в соревнованиях, если кто-то из участников выезжает на поле, он тут же получает штраф и дисквалифицируется.

Ответ на резонный вопрос дадут в ближайшее время. Места для катания на квадроциклах должны определить местные органы власти. Поручение выделить такие площадки дано в Минской области. Вот, к примеру, Боровляны, где живут наши герои.

Сергей Кондрашев, заместитель председателя Боровлянского сельского исполнительного комитета:

Проводится работа по определению земельного участка, там, где можно осуществлять тренировки квадроциклистов. Предположительно это район аэродрома «Боровая». Такая площадка может появиться в течение месяца.

Словом, совсем скоро у любителей виражей появятся как новые права, так и новые обязанности. Ведь какой бы проходимостью не обладала бы техника, закон – преграда особая.