Проводы зимы с призами и блинами прошли в бригаде азначения внутренних войск в Минске

Новости Беларуси. Выиграть один из главных атрибутов армейской одежды 19 февраля представилась возможность участникам проводов зимы. Праздник прошел в бригаде специального назначения внутренних войск в Минске. Для того, чтобы получить заветные берцы, необходимо было в них же быстрее всех взобраться на столб.

Впрочем, призы для солдат были разнообразными, как и сами конкурсы. В них с удовольствием приняли участие сами служащие и их родственники, которых также пригласили на праздник. Здесь перетягивали канат, стреляли в тире, но самой долгожданной частью мероприятия стало поедание солдатской каши и горячих блинов с чаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно впечатлило юных зрителей фееричное выступление роты почетного караула. Привлекли внимание и необычные фигуры из снега: настоящий пиратский корабль, огромная акула и детская горка. Все композиции участники праздника сделали своими руками.