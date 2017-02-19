Ледовые дворцы в Беларуси: как за 20 их количество увеличилось до 31 и какую пользу это уже принесло

Новости Беларуси. Именно с детского увлечения и начинается порой спорт высоких достижений. Правда, шансы не упустить время возрастают, если для таких занятий есть условия. Сегодня в Беларуси десятки многофункциональных комплексов, которые мы по привычке называем ледовыми дворцами. Именно они сегодня, и особенно в малых городах, стали этакими центрами притяжения.

Десятилетний Глеб Субоч – надежда своего клуба. Лучший вратарь среди минских динамовцев 2006 года рождения. Мальчик родился в Минске. Городе, который в одиночку принял целый хоккейный чемпионат мира, а его ледовые арены среди лучших на континенте.

Дмитрий Филиппович, тренер по вратарям СДЮШОР БФСО «Динамо-Минск»:

В нашей школе есть условия, они лучшие в Беларуси. У нас есть и сухой лед, у нас есть два дворца. У нас есть очень много тренеров.

Глеб не ждет на День рождения планшет или смартфон. Лучший подарок для него – новые щитки. В пятачке вратарской зоны они куда нужнее.

Глеб Субоч, вратарь:

Вот моя клюшка. Тут расписался один из самых знаменитых вратарей – Бен Скривенс. Это приносит уверенность в себе.

Впрочем, никакой сухой лед и супер оборудование не стоит и ломаного гроша, если в глазах мальчишек не будет огня.

Вера Субоч, мама:

С того самого момента, как он взялся за бортик, он понимал, что хочет быть вратарем. На самом деле ребенок живет хоккеем. Это вся его жизнь.

Для того, чтобы увидеть, как тысячи белорусских мам живут хоккеем вместе со своими сыновьями, достаточно просто прийти на матчи главного детского турнира страны. В этом сезоне уже определились региональные победители в младшей группе.

В Минске сенсацией сезона стала команда «Грифоны»: в финале обыграли соперников с разгромным счетом 8:2. Весной им предстоит подтвердить свое превосходство на уровне страны.

«Золотая шайба» из года в год – важнейшее событие для юных хоккеистов, его одинаково сильно ждут и в двухмиллионном Минске, областных и районных городах.

Стандартная ледовая площадка в Лельчицах. В простонародье – «коробка». Таких тысячи по всей стране, и именно здесь можно увидеть настоящую народную любовь к хоккею.

Герой лельчицкого льда – девятиклассник Вячеслав Минойть. И хоть на майке номер второй, в игре во всем первый. Уже в ближайший вторник юный капитан поведет свою команду к победе на главном турнире сезона.

Вячеслав Минойть, капитан хоккейной команды «Альянс» (Лельчицы):

«Золотая шайба» – это для нас главные соревнования. Стремимся там выиграть. Раньше тренировались на озере, теперь лед построили, стало удобнее.

Александр Видук, тренер хоккейной команды «Альянс» (Лельчицы):

Вырастили неплохую команду. В прошлом году наше достижение было в том, что выиграли область, играли на республике.

Александр Видук, а для ребят просто дядя Саша, крестный отец лельчицкого хоккея. На голом энтузиазме он создал две детские команды и заразил весь город любовью к «игре настоящих мужчин».

Вячеслав Минойть, капитан хоккейной команды «Альянс» (Лельчицы):

Если бы была возможность, хотелось бы тренироваться профессионально, но так вообще это самое лучшее хобби. Как только зима – коньки в руки и на лед.

Александр Видук, тренер хоккейной команды «Альянс» (Лельчицы):

Были бы условия для тренировок, эти детки и жили бы в этих дворцах, думаю.

Именно так сменили прописку тысячи жителей Жлобина. И это не метафора. В спорткомплексе Центра олимпийского резерва многие проводят больше времени чем дома.

Еще 10 лет назад здесь была городская окраина и заброшенный пустырь. Сегодня же жлобинчане говорят: это центр города. Спорткомплекс ежемесячно посещает 75 тысяч человек. Именно столько проживает в Жлобине. Среднестатистически каждый житель Жлобина хотя бы один раз в месяц бывает здесь.

Мастер спорта по боксу Виктор Филяев всегда мечтал увидеть сыновей в ринге, но потом в Жлобине построили ледовый дворец и выбор Филяевых-младших пал на хоккей. Старший сын Василий уже громит соперников в составе белорусской молодежки (U-20), а младший Илья еще только набирается опыта.

Илья Филяев, игрок хоккейной команды «Металлург-2003» (Жлобин):

Тут мы с друзьями проводим очень много времени. Играем, смотрим хоккей.

Филяевы-старшие от сыновей не отстают. Правда, покататься на коньках всей семьей удается нечасто. Пока в Жлобине не достроена вторая площадка, на одной арене тренируется 13 команд. Лед расписан на сезон вперед с 6 утра до глубокой ночи.

Виктор Филяев, бизнесмен (Жлобин):

Можно сказать, половина людей говорит про хоккей.

Обычная суббота в семье Филяевых. Пока мама оценивает успехи Ильи на тренировке, отец тестирует на прочность грушу. Часа через два вся семья отправляется в аквапарк. Единственный в регионе, он появился чуть ли не первым в стране. Стоимость более чем демократичная, а поэтому даже частые визиты не бьют по карману.

Дмитрий Каптур, житель Глуска:

Считаю, что такой должен быть в каждом более-менее крупном городе. Жалко, что в нашем райцентре нет даже работающего бассейна, мы бы даже туда ходили. Приходится ездить за 100 километров.

Коренные жителя Жлобина Филяевы сегодня не представляют свой родной город без ледового дворца. Футуристические сооружения спорткомплекса изменили не только городской пейзаж, но и самих людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Семья Филяевых:

Здесь все собираются, как пчелы. Это сплачивает.

В конце 90-х в Беларуси было всего четыре ледовых дворца. За 20 лет их число выросло в восемь раз. От скромных площадок в Горках и Березе до грандиозной «Минск-Арены». Теперь забивать шайбу можно на 31-й арене страны. Кому-то может показаться число внушительным. Но как обычно все познается в сравнении. В Словакии, где население почти в два раза меньше белорусского, целых 47 крытых катков, а в небольшой Швейцарии – больше 150. Кто-то скажет: не в количестве дело, но в Лельчицах точно знают, где не помешает еще одна ледовая площадка.