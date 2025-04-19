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Коммунальная техника МАЗ представлена на выставке в Башкортостане

19 апреля 2025 16:48
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Эффективная и востребованная – так оценили коммунальную технику МАЗ, представленную на выставке в Башкортостане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальная техника МАЗ представлена на выставке в Башкортостане-2

В этом российском регионе хорошо известны белорусские бренды. Ну а в создании комфортной городской среды наши машины оказались просто не заменимы. В Уфе половина мусоровозов на базе шасси МАЗ. Они используются почти в 20 % случаев и в сегменте комбинированных дорожных машин. Потребителей подкупает качество техники производства Минского автозавода и уровень ее сервисного обслуживания. Да и модельный ряд постоянно пополняется. Новинки также были представлены на крупнейшей специализированной выставке в Башкортостане. Особый интерес вызвала презентация различных вариантов финансовых инструментов, предлагаемых Беларусью при приобретении автотехники МАЗ.

# Выставка # МАЗ # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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