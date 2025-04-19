Коммунальная техника МАЗ представлена на выставке в Башкортостане

В этом российском регионе хорошо известны белорусские бренды. Ну а в создании комфортной городской среды наши машины оказались просто не заменимы. В Уфе половина мусоровозов на базе шасси МАЗ. Они используются почти в 20 % случаев и в сегменте комбинированных дорожных машин. Потребителей подкупает качество техники производства Минского автозавода и уровень ее сервисного обслуживания. Да и модельный ряд постоянно пополняется. Новинки также были представлены на крупнейшей специализированной выставке в Башкортостане. Особый интерес вызвала презентация различных вариантов финансовых инструментов, предлагаемых Беларусью при приобретении автотехники МАЗ.