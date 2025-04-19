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Более 5 тыс. нуждающихся получат подарки к Пасхе в рамках акции «Доброе сердце»

19 апреля 2025 13:33
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Предпасхальные дни наполнены особой атмосферой. Это время дарить добро .Благотворительная акция, инициированная православной молодежью – вот уже в седьмой раз прошла 19 апреля в храме-памятнике Всех Святых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 5 тыс. нуждающихся получат подарки к Пасхе в рамках акции «Доброе сердце»-2

Подарки вручили многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, малоимущим, одиноким пенсионерам. На протяжении всего Великого поста при помощи неравнодушных минчан и благотворителей  удалось собрать более 5 000 подарочных наборов.

Более 5 тыс. нуждающихся получат подарки к Пасхе в рамках акции «Доброе сердце»-4

Вкусные подарки к Пасхе, будем праздновать. Детки рады.

Более 5 тыс. нуждающихся получат подарки к Пасхе в рамках акции «Доброе сердце»-6

Николай Комарчук, магистр богословия и руководитель молодежного движения Всехсвятского прихода Минска:
Усиленно мы собирали все пожертвования именно в Великий пост, дежурили. Вахта была здесь, на территории храма. И также сборы проходили в торговом центре «Дана Молл», где молодежь рассказывала посетителям торгового центра об этой акции. И люди приносили подарки, чтобы мы передали тем нуждающимся, которые ждут.

Часть подарков адресуется маленьким пациентам, находящимся на реабилитации в Республиканском центре для детей-инвалидов и в социальных учреждениях страны.

# Пасха # Благотворительность

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