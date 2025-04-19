Благодатный огонь доставят в Свято-Духов кафедральный собор Минска

У миллионов Христиан эта суббота именуется Великой. И именно сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Чудо произошло» – новостные ленты тут же «взорвались» радостными «молниями». А за удивительным по своей красоте событием в прямом эфире наблюдали миллионы православных на всех континентах.

Благодатный огонь – символ Пасхи и веры для миллионов православных христиан. Это удивительное событие происходит уже 16 веков. И всякий раз верующие замирают в молитве и трепетном ожидании огня. В разные годы оно длится от нескольких часов до пяти минут. В этот раз для того, чтобы «чудо случилось», понадобилось всего шесть. В первые несколько минут верующие буквально «умываются» Благодатным огнем.

Как отмечают многочисленные свидетели церемонии, какое-то время он обладает особыми удивительными свойствами и не обжигает. Этому есть и документальное подтверждение. Несколько лет назад один из протоиереев определил температуру только что сошедшего Благодатного огня с помощью лазерного измерителя. В первые мгновения она составляла всего 42 градуса, а спустя 15 минут уже 320.

В Храме Гроба Господня в это время царит атмосфера невероятной радости. Православные поздравляют другу друга. Ведь сошествие Благодатного огня – свидетельство Воскрешения Христа. Огонь от 33 свечей, символизирующих возраст Спасителя, тут же превращается в десятки, сотни и тысячи огоньков, которые этим вечером и ночью, как святыню, доставят в разные страны.