Сотрудники ГАИ организовали усиленный контроль дорожной обстановки в период Радуницы

Сотрудники Госавтоинспекции организовали усиленный контроль дорожной обстановки в период Радуницы. На прилегающих к местам захоронений участках предусмотрены изменения в организации движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, вблизи Восточного кладбища организована дополнительная автостоянка, а разрешенная скорость снижена до 40 км/ч. Кроме того, сегодня до 17 часов в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до Стариновской запрещена остановка и стоянка транспорта.