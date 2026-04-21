Сотрудники ГАИ организовали усиленный контроль дорожной обстановки в период Радуницы

Сотрудники Госавтоинспекции организовали усиленный контроль дорожной обстановки в период Радуницы. На прилегающих к местам захоронений участках предусмотрены изменения в организации движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали усиленный контроль дорожной обстановки в период Радуницы. На прилегающих к местам захоронений участках предусмотрены изменения в организации движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, вблизи Восточного кладбища организована дополнительная автостоянка, а разрешенная скорость снижена до 40 км/ч. Кроме того, сегодня до 17 часов в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до Стариновской запрещена остановка и стоянка транспорта.
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вблизи Чижовского кладбища в районе 14-го километра МКАД разрешенная скорость с помощью дорожных знаков будет снижена до 50 километров в час. Кроме того, на территории кладбища для стоянки транспортных средств будет выделены дополнительные парковочные места на прилегающем земельном участке. Движение транспортных средств будет организовано по временной парковке с выездом вдоль кладбища и далее через поселок Новый Двор.
Наряды ДПС вблизи мест захоронений осуществляют регулировочные действия и оказывают помощь участникам дорожного движения.