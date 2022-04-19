Новые термины и скоростные ограничения. Что изменится в ПДД Беларуси?

Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для пешеходов, запрет на пьяных пассажиров. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 апреля Президент подписал Указ, который корректирует ПДД. Новшества широко обсуждали и водители, и пешеходы, и велосипедисты. Как результат – создан свод законов сохранения безопасности как на больших магистралях, так и на улицах населенных пунктов Беларуси.

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Необходимость принятия данного документа, я думаю, находится на поверхности. Бурно движущийся вперед технический прогресс, соответствующе изменяющееся общественное отношение требуют от общества постоянного совершенствования тех правил и норм, которые регулируют общественные отношения в сфере безопасности дорожного движения.

В правила дорожного движения, которые начнут действовать через полгода, внесен перечень новых терминов и определений, ряд уточняющих поправок, которые сделают их более простыми и понятными. Кроме того, ряд прерогатив установлен для развития электротранспорта.