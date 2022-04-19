Новые термины и скоростные ограничения. Что изменится в ПДД Беларуси?

Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для пешеходов, запрет на пьяных пассажиров. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для пешеходов, запрет на пьяных пассажиров. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 апреля Президент подписал Указ, который корректирует ПДД. Новшества широко обсуждали и водители, и пешеходы, и велосипедисты. Как результат – создан свод законов сохранения безопасности как на больших магистралях, так и на улицах населенных пунктов Беларуси.
Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Необходимость принятия данного документа, я думаю, находится на поверхности. Бурно движущийся вперед технический прогресс, соответствующе изменяющееся общественное отношение требуют от общества постоянного совершенствования тех правил и норм, которые регулируют общественные отношения в сфере безопасности дорожного движения.
В правила дорожного движения, которые начнут действовать через полгода, внесен перечень новых терминов и определений, ряд уточняющих поправок, которые сделают их более простыми и понятными. Кроме того, ряд прерогатив установлен для развития электротранспорта.