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Жители Германии вынуждены отказываться от крупных покупок – опрос

21 апреля 2026 08:34
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В Германии нарастает экономическая тревога. По данным последнего соцопроса, жители страны все чаще отказываются от покупки недвижимости и автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии вынуждены отказываться от крупных покупок – опрос-2

А более 38 % граждан видят будущее Германии в мрачном свете. Многие уверены, что следующему поколению придется жить еще хуже Такое настроение в обществе, по мнению экспертов, создает серьезные риски для всей экономики страны. Так, каждая третья немецкая компания готовится к сокращениям. Одна из причин – ближневосточный конфликт, из-за которого парализован Ормузский пролив. Для Германии, чьи производства ориентированы в основном на внешние рынки, блокада оборачивается нарушением устоявшихся маршрутов поставок. Практически каждая вторая немецкая фирма подтверждает, что сегодня ее положение гораздо хуже, чем годом ранее.

# Германия

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