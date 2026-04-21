В Беларуси яровыми культурами засеяно свыше 30% площадей

В Беларуси продолжается весенняя посевная кампания. Аграрии наращивают темпы, чтобы обеспечить будущий урожай. В стране яровыми культурами засеяно свыше 30 % площадей. В региональном разрезе высокие темпы демонстрируют западные области: в списке лидеров – Гродненский и Брестский регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозпредприятия переключаются с ранних зерновых на кукурузу. В Брестском регионе под эту культуру отводятся наибольшие площади. Так, в сельхозпредприятии «Западный» «царицу полей» высадят на площади в 2100 гектаров. Из них 800 гектаров пойдут на зерно и 1300 – на корм для животных. Сев в хозяйстве стартовал 17 апреля. Выполнено 6 % от плана. Чтобы уложиться в сроки, механизаторы трудятся в усиленном режиме.

Алексей Руда, главный агроном сельхозпредприятия «Западный»:

В норматив посева кукурузы укладываемся. Планируем закончить до 9 мая. Задействовано три сеялки, три агрегата по подготовке почвы, две единицы на пахоте, две единицы на внесение удобрений, три единицы на внесение органики. Энергонасыщенные трактора на сегодняшний момент в среднем выдают 50 гектаров. И задействована одна небольшая сеялка, которая в среднем дает 25-30 гектаров.

Кроме того, по стране на поля внесут свыше 700 тысяч тонн минеральных удобрений. И более 30 миллионов тонн органики, что будет способствовать более высокой урожайности культур.