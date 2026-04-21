Неизвестный открыл стрельбу по туристам в Мексике – есть жертвы

Три человека стали жертвами трагического инцидента в Мексике. Там в археологическом парке Теотиуакан вооруженный мужчина открыл огонь по группе туристов с вершины пирамиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 человек пострадали. Это граждане России, Колумбии, Канады, Бразилии и США. Из них двое несовершеннолетние – дети 6 и 13 лет. Сам нападавший покончил с собой. На месте происшествия полицейские изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также несколько боеприпасов. Идет расследование, чтобы выяснить мотивы стрелявшего. Его личность пока не раскрывается.