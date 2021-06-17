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Командно-штабное учение с участием войск территориальной обороны проходит в Брестской области

17 июня 2021 06:13
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Новости Беларуси. 17 июня стартует активная фаза командно-штабного учения с силами территориальной обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командно-штабное учение с участием войск территориальной обороны проходит в Брестской области-1

Тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти к формированию органов управления и воинских частей, а также последующего выполнения ими учебно-боевых задач. Военнослужащим, призванным из запаса, предстоит отработать вопросы охраны стратегических объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения.

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Командно-штабное учение с участием войск территориальной обороны проходит в Брестской области-4

В ближайшее время такая же комплексная проверка ждет Гродненскую область.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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