Командно-штабное учение с участием войск территориальной обороны проходит в Брестской области

Тренировка продлится в течение недели. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной власти к формированию органов управления и воинских частей, а также последующего выполнения ими учебно-боевых задач. Военнослужащим, призванным из запаса, предстоит отработать вопросы охраны стратегических объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения.

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