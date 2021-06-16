Игорь Петришенко о ЦТ: «Если абитуриент забыл маску, она ему здесь будет предоставлена»

Новости Беларуси. В Беларуси началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку.
Новости Беларуси. В Беларуси началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку.
Всего на сдачу этого предмета зарегистрировались около 18 тысяч абитуриентов. 16 июня с самого утра было многолюдно в студенческом городке БГУ. Пожелания и напутственные слова абитуриентам дал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Он отметил, что ЦТ – это честное соревнование. В эту вступительную кампанию немало новшеств. Например, зарегистрироваться на централизованное тестирование можно было виртуально в личном кабинете абитуриента. Также увеличили количество отмен ошибочных ответов.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы увидели, осмотрели аудитории. Видим, что абитуриенты сконцентрированы, настроены на успешную сдачу тестов. Все необходимые условия, которые со стороны государственной экзаменационной комиссии и комиссии по контролю за централизованным тестированием осуществлены. Это и проветривание, и антисептики, и маски, и даже если абитуриент забыл маску, ему здесь будет предоставлена она.
18 и 19 июня абитуриентам предложат сдать русский язык. А уже 21 июня проверят знания по обществоведению.