Игорь Петришенко о ЦТ: «Если абитуриент забыл маску, она ему здесь будет предоставлена»

Новости Беларуси. В Беларуси началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку.

Всего на сдачу этого предмета зарегистрировались около 18 тысяч абитуриентов. 16 июня с самого утра было многолюдно в студенческом городке БГУ. Пожелания и напутственные слова абитуриентам дал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Он отметил, что ЦТ – это честное соревнование. В эту вступительную кампанию немало новшеств. Например, зарегистрироваться на централизованное тестирование можно было виртуально в личном кабинете абитуриента. Также увеличили количество отмен ошибочных ответов.