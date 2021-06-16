Прямой эфир

КГК: обеспечен контроль как за работой комиссий, так и за ситуацией в пунктах ЦТ

16 июня 2021 21:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку.

Игорь Петришенко о ЦТ: «Если абитуриент забыл маску, она ему здесь будет предоставлена»

КГК: обеспечен контроль как за работой комиссий, так и за ситуацией в пунктах ЦТ-1

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:
В нынешней вступительной кампании задействовано более 150 сотрудников Комитета государственного контроля. Сотрудники Комитета государственного контроля обеспечивают контроль как за работой организационных комиссий, так и в целом за ситуацией, которая проходит в пункте централизованного тестирования. Работа контролеров начата еще накануне, сотрудники комитета проверили готовность пунктов тестирования, наличие соответственной документации, готовность аудиторий.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Виктор Бурло # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко о ЦТ: «Если абитуриент забыл маску, она ему здесь будет предоставлена»
16 июня 2021 20:18

Игорь Петришенко о ЦТ: «Если абитуриент забыл маску, она ему здесь будет предоставлена»

«Накапливают свинец, ртуть, железо». Почему центр Гомеля практически лишился каштанов?
16 июня 2021 20:09

«Накапливают свинец, ртуть, железо». Почему центр Гомеля практически лишился каштанов?

«Наше духовное наследие – это не абстракция». Фёдор Повный пообщался со студентами БГУ
16 июня 2021 19:58

«Наше духовное наследие – это не абстракция». Фёдор Повный пообщался со студентами БГУ