КГК: обеспечен контроль как за работой комиссий, так и за ситуацией в пунктах ЦТ

Новости Беларуси. В Беларуси началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку.

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:

В нынешней вступительной кампании задействовано более 150 сотрудников Комитета государственного контроля. Сотрудники Комитета государственного контроля обеспечивают контроль как за работой организационных комиссий, так и в целом за ситуацией, которая проходит в пункте централизованного тестирования. Работа контролеров начата еще накануне, сотрудники комитета проверили готовность пунктов тестирования, наличие соответственной документации, готовность аудиторий.