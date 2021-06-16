«Накапливают свинец, ртуть, железо». Почему центр Гомеля практически лишился каштанов?

Новости Беларуси. 200 тысяч цветов на полмиллиона жителей. Гомель утопает в петуньях. Новый цветущий облик областной центр примерял еще летом 2020 года, но то была лишь проба пера. В 2021 году вертикальное озеленение полностью захватило центр города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О цветах и других важных элементах городской флоры материал Александра Добрияна.

Во второй половине XX века Гомель считался одним из самых зеленых городов страны, но в начале нового тысячелетия позиции город уступил.

Александр Добриян, корреспондент:

За последние десятилетия интенсивность движения на городских улицах выросла в разы. А вместе с ней и нагрузка на деревья: в своих кронах они накапливают свинец, ртуть, железо, серу. И когда концентрация достигает критической отметки, дерево просто погибает. В том числе и по этой причине центр Гомеля лишился своих знаменитых каштанов.

Полноценной замены каштанам до сих пор не нашлось. Пока с деревьями экспериментируют, центральные улицы захватили цветы. При должном уходе петуньи радуют глаз целых четыре месяца.

Мария Цыбулько, жительница Гомеля:

Очень красиво. Представляете, нет слов сказать. Придешь, сядешь, даже вон фонтанчик. Сядешь, посидишь здесь, и настроение другое. В 2021 году в городе высажено 200 тысяч цветов. Каждый второй – петунья. К сезону их вырастили местные цветоводы. Первую партию высеяли в теплицах еще в декабре 2020-го.

Павел Млынарчик, начальник отдела ЖКХ Гомельского горисполкома:

Рассматриваются различные варианты озеленения города. Особое внимание уделяется центральной части. Первоочередной акцент делается на посадку цветов, а также высадку деревьев. За весенний период в городе высажено более 15 тысяч деревьев во всех микрорайонах.

В Гомеле действительно не теряют надежду вернуть на центральные улицы и традиционные каштаны. В 2020 году заложен специальный питомник, в котором будет постоянно подрастать необходимое городу количество деревьев. В основном более устойчивые к агрессивной городской среде липы, клены и ясени. Но есть плантация и тех самых каштанов.

Сергей Боголюбский, главный инженер предприятия «Красная гвоздика»:

Каштан, конечно, из таких растений, которое немножко болело. Но у нас тоже заложили плантацию около четырех тысяч каштанов. Две тысячи семян поставили из Минска, и краснодарский питомник нам тоже поставил две тысячи. Вот у нас подрастает. И, я думаю, где-то в 2026 году мы будем пробовать высаживать как бы каштаны более здоровые.