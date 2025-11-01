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В Беларуси стартовала ежегодная республиканская акция «За безопасность вместе»

01 ноября 2025 13:30
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У работников МЧС маршрут на день расписан по минутам. В профилактической карте десятки адресов уязвимой категории граждан под пристальным вниманием спасателей.

В Беларуси стартовала ежегодная республиканская акция «За безопасность вместе»-2

Стартовала ежегодная республиканская акция «За безопасность вместе». Работники ведомства проводят профилактические беседы и напоминают, как уберечь свой дом от пожаров.

В Беларуси стартовала ежегодная республиканская акция «За безопасность вместе»-4

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Основные причины пожаров с гибелью людей являются, в первую очередь, личная беспечность граждан, неосторожное обращение с огнем, как правило, при курении в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования. 

Также нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Наиболее эффективной формой предупреждения гибели людей от пожаров является, в первую очередь, индивидуальная разъяснительная работа и обследование домовладений.

Подробности в видео.

# МЧС # МЧС Беларуси

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