В Беларуси стартовала ежегодная республиканская акция «За безопасность вместе»

У работников МЧС маршрут на день расписан по минутам. В профилактической карте десятки адресов уязвимой категории граждан под пристальным вниманием спасателей.

Стартовала ежегодная республиканская акция «За безопасность вместе». Работники ведомства проводят профилактические беседы и напоминают, как уберечь свой дом от пожаров.

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Основные причины пожаров с гибелью людей являются, в первую очередь, личная беспечность граждан, неосторожное обращение с огнем, как правило, при курении в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования.

Также нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Наиболее эффективной формой предупреждения гибели людей от пожаров является, в первую очередь, индивидуальная разъяснительная работа и обследование домовладений.