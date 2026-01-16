Драники – в Список наследия ЮНЕСКО! Беларусь готовит заявку на блюда из тёртого картофеля

Драники – в Список наследия ЮНЕСКО. Наши эксперты готовят национальное досье «Блюда из тертого картофеля: традиции приготовления и потребления в Беларуси». Сегодня в списках ЮНЕСКО уже четыре отечественных материальных объекта и семь нематериальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди материальных – Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», Несвижская резиденция Радзивиллов и геодезическая Дуга Струве. К нематериальным относятся рождественский обряд «Колядные цари», «Торжество в честь иконы Матери Божьей Будславской», «Юрьевский хоровод», «Культура лесного бортничества», «Соломоплетение Беларуси», «Вытинанка» и «Неглюбская текстильная традиция».
Объекты в списке ЮНЕСКО повышают престиж государства, делают его узнаваемым и привлекательным для туристов, а защита историко-культурного и духовного наследия – ключ к устойчивому развитию и укреплению позиций страны на мировой арене.
Ирина Дащинская, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:
Сохранение историко-культурного наследия – это очень важный момент, который необходимо донести нашим будущим поколениям для того, чтобы они могли видеть и понимать, как жили наши предки, как вели хозяйство и как появилась Беларусь в том числе, конечно же.
По сохранению объектов историко-культурного наследия всегда есть планы, которые и были, и далее будут на следующее десятилетие. В частности, реставрация Кревского замка, Новогрудского замка. Также будут продолжены работы по реставрации Старого замка в городе Гродно. Достаточно большие работы проводятся в том числе по текущим ремонтам Несвижского замка, Мирских замков. То есть эта работа будет продолжена.
Прошлое народа – в археологических памятниках, архитектуре, искусстве, традициях. Городища, замки, храмы, обелиски подтверждают тысячелетнюю историю белорусского государства. А обычаи, обряды и ремесла от эпохи первых славян формируют нашу идентичность. Беларусь проводит международные форумы по наследию, активно реставрирует объекты. За последнюю четверть столетия восстановлены сотни памятников, что стимулирует развитие туризма в регионах.