В Палате представителей обсудили ситуацию на финансовом рынке страны

В Палате представителей прошел семинар-совещание, посвященный регулированию финансовых инструментов. Центральной темой обсуждения стал законопроект «О лизинговой деятельности», который в настоящее время готовится ко второму чтению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача – разработать механизмы, способные защитить граждан от попадания в финансовую зависимость. Участники мероприятия детально проанализировали не только деятельность крупнейших банков и лизинговых компаний, но и особенности микрофинансовых инструментов.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: На текущий момент в Палате представителей находится закопроект о лизинговой деятельности. Это первый закон в истории нашей суверенной страны, который регулирует эти отношения. Мы видим, что данный законопроект пользуется популярность как у лизинговых организаций, так и у физических лиц.

В рамках семинара депутаты обсудили актуальные вопросы потребительского кредитования. По прогнозам Национального банка, в 2026 году ожидается рост объема потребительского кредитования на уровне 9 %. В сфере инвестиционного финансирования намечено увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 13 %.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

С точки зрения динамики потребительского кредитования мы себе закладываем, что объем в целом кредитования населения будет больше. Но конкретных цифр пока мы банкам не доводим, потому что для нас более важно именно увеличение доли кредитов на товары отечественного производства. Поэтому это будет искусство балансировки со стороны банков, чтобы и выполнить те задачи, которые стоят по основным направлениям денежно-кредитной политики, и по инвестиционному кредитованию, и по доле кредитования отечественных производителей.

На сегодня в стране действует свыше 5 миллионов кредитных договоров. Доступны разнообразные финансовые инструменты.