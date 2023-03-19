«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит

Новости Беларуси. На экваторе недели – 15 марта – белорусы отмечали День Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон нашей страны, который был принят в 1994-м, претерпел изменения.

Екатерина Бубен, ученица средней школы № 1 Скиделя:

Я являюсь участником областного турнира республиканского правового конкурса «Сила закона», который проходил у нас в школе. Мне выдалась прекрасная возможность поучаствовать в нем и даже занять место.

Изучает законы, отличница, умница и просто красавица. Родители говорят, их Катя с детства яркая звездочка. Да и выросла в традиционной трудолюбивой семье: мама работает в областном управлении Департамента охраны, папа – автослесарь на СТО. А вот 15-летняя дочь мечтает стать логопедом-дефектологом: уверена, это профессия будущего. А пока она готовится получить свой первый паспорт, приглашена на торжественную церемонию как активистка БРСМ.

Наталия Бубен, жительница Скиделя:

Очень гордимся дочкой, что участвует везде, в разных конференциях, отличница. Прививаем любовь к родине, посещаем митинги. Я считаю, что долг каждого гражданина – быть патриотом.

И вот Екатерина Бубен уже в областной филармонии готовится получить свой первый документ взрослой жизни. Волнение. Шаг на сцену.

За свои заслуги Екатерина Бубен оказалась в числе 19 юношей и девушек, которым в День Конституции в Гродно вручили паспорта в рамках национальной патриотической акции «Мы – граждане Беларуси».