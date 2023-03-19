Прямой эфир

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит

19 марта 2023 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На экваторе недели – 15 марта – белорусы отмечали День Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон нашей страны, который был принят в 1994-м, претерпел изменения.  

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит-1

Екатерина Бубен, ученица средней школы № 1 Скиделя:  
Я являюсь участником областного турнира республиканского правового конкурса «Сила закона», который проходил у нас в школе. Мне выдалась прекрасная возможность поучаствовать в нем и даже занять место.  

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит-4

Изучает законы, отличница, умница и просто красавица. Родители говорят, их Катя с детства яркая звездочка. Да и выросла в традиционной трудолюбивой семье: мама работает в областном управлении Департамента охраны, папа – автослесарь на СТО. А вот 15-летняя дочь мечтает стать логопедом-дефектологом: уверена, это профессия будущего. А пока она готовится получить свой первый паспорт, приглашена на торжественную церемонию как активистка БРСМ.  

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит-7

Наталия Бубен, жительница Скиделя:  
Очень гордимся дочкой, что участвует везде, в разных конференциях, отличница. Прививаем любовь к родине, посещаем митинги. Я считаю, что долг каждого гражданина – быть патриотом.  

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит-10

И вот Екатерина Бубен уже в областной филармонии готовится получить свой первый документ взрослой жизни. Волнение. Шаг на сцену.  

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит-13

За свои заслуги Екатерина Бубен оказалась в числе 19 юношей и девушек, которым в День Конституции в Гродно вручили паспорта в рамках национальной патриотической акции «Мы – граждане Беларуси».  

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит-16

Екатерина Бубен:  
Это значимый праздник не только для нас, но и для всей Беларуси, ведь наша страна является суверенным государством, что очень хорошо, и Конституция также развивается.  

«Значимый праздник». Эта девушка получила первый паспорт в День Конституции, и вот о чём она говорит-19

Ежегодно на акцию приглашают лучших представителей одаренной молодежи. Получить паспорт в торжественной обстановке – это гордость: за себя, за страну, за государственные символы. Слова, которые в сердце с детства, – их встречают только стоя.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

Валентин Семеняко: то, что наша Конституция начинается со слов «Мы, народ Беларуси», не пустые слова  

Михаил Русый: Конституция позволила за период в 26 лет сделать уникальную, самостоятельную страну  

Коллективный договор между обществом и государством. Как белорусы отметили День Конституции?  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белая Русь» уже созрела. Алексей Богданов высказался о новой политической партии
19 марта 2023 17:18

«Белая Русь» уже созрела. Алексей Богданов высказался о новой политической партии

«Ворвались в мировую трансплантологию». Чем по праву гордятся белорусские кардиохирурги? Рассказали в специализированном РНПЦ
19 марта 2023 17:12

«Ворвались в мировую трансплантологию». Чем по праву гордятся белорусские кардиохирурги? Рассказали в специализированном РНПЦ

Кто в Беларуси производит запрещённую символику и что за люди состоят в полку Калиновского? Рассказали в ГУБОП
19 марта 2023 17:12

Кто в Беларуси производит запрещённую символику и что за люди состоят в полку Калиновского? Рассказали в ГУБОП