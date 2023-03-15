Связь поколений. Посмотрите, как День Конституции отметили в Гродно

Новости Беларуси. Нестандартно отметили День Конституции в Гродно. Там зажгли огонь созидания, который по цепочке передадут во все районы области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смысл акции глубокий – это связь поколений. Первоначально факел зажгли от Вечного огня у памятника советским воинам и партизанам, которые отдали жизни за мир в нашей стране. Факелоносцами стали лучшие студенты и ветеран Великой Отечественной войны Николай Лагуткин. Они торжественно доставили огонь в Новый замок, где дали старт эстафете созидания. Таким образом положено и начало комплексным работам по благоустройству территории памятника архитектуры. Далее пламя отправляется в путешествие по всем 17 районам, где также будет вестись реконструкция и строительство объектов в рамках эстафеты. Первый район, который принял огонь созидания, – Новогрудский.

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома:

С факелом мы посетим предприятие при передаче нашему следующему, Кореличскому району. Предприятие, которое сделало этот факел, – это завод металлоизделий, где в канун передачи мы откроем музейную комнату данного предприятия.

Виолетта Шаблинская, студент года Гродненской области:

Вечный огонь символизирует вечную память. И для меня огромной честью было вести под руки ветерана Великой Отечественной войны, который, рискуя своей жизнью, завоевывал Победу для нас, чтобы будущее поколение, наше поколение, жило под мирным небом.

Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне очень приятно, что я дожил до сегодняшнего торжественного дня и принимаю участие в этом мероприятии. Я принимал участие в освобождении в 1943 году Киева. Мне очень неприятно, что там проливается кровь с нашими братьями, украинцами.