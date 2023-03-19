Валентин Семеняко: то, что наша Конституция начинается со слов «Мы, народ Беларуси», не пустые слова

Новости Беларуси. На экваторе недели – 15 марта – белорусы отмечали День Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон нашей страны, который был принят в 1994-м, претерпел изменения.
Новости Беларуси. На экваторе недели – 15 марта – белорусы отмечали День Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон нашей страны, который был принят в 1994-м, претерпел изменения.
Высокая явка на референдуме и процент голосов «за» – это шах и мат скептикам 2020 года. Это реальные перемены. Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию, дали мощный импульс законотворческому процессу. Сейчас примерно в 90 законов по графику вносятся изменения и дополнения, принимаются и новые: о Всебелорусском народном собрании, о парламенте, о правительстве, о гражданском обществе. Уже утверждено около трети законов, которые планировалось изменить. Работу завершат к февралю 2024 года. Параллельно идут общественные обсуждения.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В мировой практике не всегда есть примеры, когда граждане могут активно влиять на законотворческий процесс вообще, а тем более на формирование Основного закона страны. Согласно нашей Конституции, единственным источником власти является народ, и то, что наша Конституция начинается со слов «Мы, народ Беларуси» – это не пустые слова.
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