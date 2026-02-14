Коллективная «дорожная карта» – как программа соцэкономразвития повлияет на экономику страны

Тональность сегодняшней встречи в правительстве, безусловно, объясняется и весьма высокой планкой в работе реального сектора экономики в текущей пятилетке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом смысле своеобразной коллективной «дорожной картой» для всех и каждого выступит программа социально-экономического развития до 2030-го, принятая на Всебелорусском народном собрании. В этом комплексном документе переплетены все основные векторы: от демографии до оборонки, но в сегодняшнем контексте сосредоточимся на экономическом треке. И это к тезису о том, что экономика – основа всего и, если хотите, «главное оружие в современном мире» – вспомним слова главы государства во время недавнего Послания народу и парламенту.

Итак, внешний контур – здесь главная задача диверсификация экспорта, причем и товарная, и страновая. К 2030-му продажи за рубеж товаров и услуг должны прибавить не менее 20 %. При этом доля стран дальней дуги в географии экспорта должна приблизится к 30-процентным пунктам, а доля высокотехнологичной продукции вырасти до 44 %.

Это стратегия, но какова тактика? Во-первых, делаем ставку на наши традиционно сильные стороны, среди которых, конечно, экспорт продовольствия. Здесь держим лидерство, и к 2030-му планка на уровне 10-12 миллиардов долларов в эквиваленте. Во-вторых, уже знакомая нам практика по определению «опорных точек», как, например, в Африке. Среди перспективных регионов еще Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Латинская Америка. Ну и, наконец, запуск системы поддержки белорусских экспортеров – платформы «Одно окно».

Экспорт – это, по сути, витрина национальной экономики. И в ней на отрезке до 2030-го предусмотрена серьезная трансформация. Один из стержневых векторов – повышение технологичности производства, а это залог конкурентоспособности и на внутреннем, и на внешних рынках. И вот несколько планок в этой сфере.

К концу текущего десятилетия количество роботизированных систем должно быть не менее сотни на каждые 10 тысяч работников. А, например, объем производства гибридных авто и «электричек» должен составить не менее 10 тысяч в год.

И на этом технологичном треке до 2030-го предусмотрена реализация целой серии масштабных программ, среди которых программа развития микроэлектроники, беспилотных систем, а также госпрограмма инновационного развития. И эти отраслевые «дорожные карты» существенно изменят весь экономический ландшафт. Как и цифровая трансформация.

Так, к 2030-му доля цифровой экономики в ВВП достигнет 7,5 %. При этом не менее 97 % всех административных процедур будет осуществляться в электронном виде – и это к вопросу об упрощении. Но для этого должен потрудиться IT-сектор. Задача – как минимум на 90 % обеспечить нашу экономику отечественным софтом.

Так или иначе, все вышеперечисленное – это история про укрепление нашего экономического и технологического суверенитета. И вот от этой прочной и устойчивой базы зависит реализация социальных задач – иными словами – то, что близко и знакомо каждому.

А потому возвращаемся к тезису о том, что коллективно разработанная и принятая программа социально-экономического развития страны должна стать «настольной книгой» для каждого белоруса на каждом рабочем месте.