Правительство Беларуси усиливает контроль за выполнением показателей в промышленности

Правительство Беларуси усиливает контроль за выполнением отраслевых показателей в промышленности. Премьер-министр Александр Турчин жестко поставил вопрос о персональной ответственности руководителей ведомств и предприятий за результаты работы в январе. Об этом было заявлено сегодня, 14 февраля, во время рабочего совещания в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания было выполнение в прошлом месяце доведенных плановых показателей по производству и экспорту продукции. Были заслушаны отчеты руководителей промышленных министерств и ведомств. Руководители отдельных предприятий доложили о причинах падения объемов производства.

Главу правительства заверили, что показатели промышленного производства в феврале будут на уровне не ниже января. Также ожидается поступательное увеличение объемов производства в первом квартале и последующих периодах. По итогам февраля будет дана жесткая оценка выполнения заверений. Также обсудили отдельные проблемные вопросы работы предприятий, требующие решения на правительственном уровне.