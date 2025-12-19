«Проект обновления всех сфер жизни». Лукашенко подвел итоги ВНС

На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания была утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Глава государства назвал ее планом модернизации, направленным на обновление основных сфер жизни страны.

«Принятая программа – это проект модернизации, обновления всех сфер жизни. В ней учтены достижения прошлых лет, актуальные вызовы и наши возможности», – заявил лидер Беларуси.

Он отметил, что документ отражает прошлые достижения, текущие вызовы и конкретные возможности государства. Поставленные задачи сложны, но достижимы, а их реализация зависит от усилий всех граждан.

«Мы никогда не страдали прожектерством, всегда строили реальные планы, шли вперед поступательно, шаг за шагом. И реализация запланированного — в наших руках», – сказал Президент.