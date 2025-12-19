«Проект обновления всех сфер жизни». Лукашенко подвел итоги ВНС

На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания была утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Глава государства назвал ее планом модернизации, направленным на обновление основных сфер жизни страны.
«Принятая программа – это проект модернизации, обновления всех сфер жизни. В ней учтены достижения прошлых лет, актуальные вызовы и наши возможности», – заявил лидер Беларуси.
Он отметил, что документ отражает прошлые достижения, текущие вызовы и конкретные возможности государства. Поставленные задачи сложны, но достижимы, а их реализация зависит от усилий всех граждан.
«Мы никогда не страдали прожектерством, всегда строили реальные планы, шли вперед поступательно, шаг за шагом. И реализация запланированного — в наших руках», – сказал Президент.
Лукашенко подчеркнул, что для достижения поставленных целей необходимо повышение эффективности государственного управления и строгая дисциплина. Он призвал быть готовыми к новым вызовам и более активно использовать внутренние резервы.
Глава белорусского государства отметил, что глобальные потрясения неизбежно затрагивают Беларусь, но страна всегда преодолевала трудности благодаря упорному труду, единству и взаимовыручке. Эти качества, по его словам, остаются залогом будущих успехов.
«Ну а когда белорусам было легко? Мы всегда стойко переносили все испытания. Уверен, выстоим и сейчас. Да и никто не отберет у нас наши трудолюбие, находчивость, умение сплачиваться и поддерживать друг друга», – сказал Президент.
Также Лукашенко поручил провести встречи в регионах для детального разъяснения решений, принятых на ВНС. По результатам встречи он отметил, что обсуждение было содержательным, были подведены итоги прошедших пяти лет и определены приоритеты развития на ближайшие пять лет.
Фото: president.gov.by