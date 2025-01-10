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Коллектив БГУКИ получил премию «За духовное возрождение». Вот как создавался проект «Линия памяти. Код войны»

10 января 2025 07:29
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Соединить прошлое и настоящее, поддерживая диалог между поколениями, – это основной посыл проекта «Линия памяти. Код войны». Про уроки минувших лет и роль искусства поговорили с гостьей программы.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Юрий Царев, ведущий:
Премия «За духовное возрождение» – это знаковая премия. Не каждый удостаивается такой чести. Расскажите про путь от идеи до реализации. Как все сложилось?

Коллектив БГУКИ получил премию «За духовное возрождение». Вот как создавался проект «Линия памяти. Код войны»-2

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Идея проекта вынашивалась очень давно, поскольку наши ребята и педагоги принимают активное участие в различных государственных специальных мероприятиях. А это особые произведения искусства, которые никогда не повторяются.

26 апреля 2023 года состоялась премьера спектакля. Поскольку гранд дается на год, мы думали, что реализуем это в течение 2023-го. Но проект получился настолько мощным и затрагивающим самые глубокие эмоции у зрителей… То количество зрителей, которое увидело его в 2023 году, недостаточное. И решили продлить его показы на 2024 год. Состоялось несколько показов, нам очень помогли Министерство культуры и Министерство образования.

Весной этого года мы хотим сделать еще несколько показов, чтобы увидели те, кто не смог посетить предыдущие показы. 25 тысяч зрителей, которые посмотрели до этого – нам кажется, что это затронет и большее количество.

Особенность этого проекта в том, что принимают участие студенты и дети. Дети с момента реализации проекта стали уже немножко взрослее, выше, некоторые студенты выпустились, некоторые уже являются нашими преподавателями.

Подробности смотрите в видео.

# Культура Беларуси # Наталья Карчевская # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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