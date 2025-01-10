Коллектив БГУКИ получил премию «За духовное возрождение». Вот как создавался проект «Линия памяти. Код войны»

Юрий Царев, ведущий: Премия «За духовное возрождение» – это знаковая премия. Не каждый удостаивается такой чести. Расскажите про путь от идеи до реализации. Как все сложилось?

Соединить прошлое и настоящее, поддерживая диалог между поколениями, – это основной посыл проекта «Линия памяти. Код войны». Про уроки минувших лет и роль искусства поговорили с гостьей программы.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Идея проекта вынашивалась очень давно, поскольку наши ребята и педагоги принимают активное участие в различных государственных специальных мероприятиях. А это особые произведения искусства, которые никогда не повторяются.

26 апреля 2023 года состоялась премьера спектакля. Поскольку гранд дается на год, мы думали, что реализуем это в течение 2023-го. Но проект получился настолько мощным и затрагивающим самые глубокие эмоции у зрителей… То количество зрителей, которое увидело его в 2023 году, недостаточное. И решили продлить его показы на 2024 год. Состоялось несколько показов, нам очень помогли Министерство культуры и Министерство образования.

Весной этого года мы хотим сделать еще несколько показов, чтобы увидели те, кто не смог посетить предыдущие показы. 25 тысяч зрителей, которые посмотрели до этого – нам кажется, что это затронет и большее количество.

Особенность этого проекта в том, что принимают участие студенты и дети. Дети с момента реализации проекта стали уже немножко взрослее, выше, некоторые студенты выпустились, некоторые уже являются нашими преподавателями.