Витебский социальный пансионат «На Двине» поздравили в рамках марафона «От всей души»
Позаботиться о старшем поколении и подарить яркие эмоции. Благотворительный марафон «От всей души» продолжает радовать людей золотого возраста. Новогодняя атмосфера накануне, 9 января, царила в Витебском социальном пансионате «На Двине», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С зимними праздниками постояльцев поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия. Хорошее настроение подопечным подарили творческие коллективы Витебскоблгаза. Вместе исполняли любимые песни. Социальному учреждению вручен сертификат на 10 тысяч рублей. Средства направят на улучшение материально-технической базы и приобретение необходимых вещей. Сейчас здесь проживают более 330 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Лидия Белоусова:
Всегда директор уделяет большое внимание. Даже ходит по комнатам, спрашивает, довольна ли чем-то или недовольна. Спасибо огромное всем. И медикам нашим, и всем. Ну, и санитарочкам, и всему обслуживающему персоналу. Огромное спасибо!
Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Людям нужно внимание. Это самое главное. Для того чтобы люди понимали, что они не брошены государством, что сегодня государство уделяет им внимание. Оно так и есть. Системно, на постоянной основе это все строится и планово. Поэтому со своей стороны, закрепленное за нами социальное учреждение, мы его посетим.
Такие встречи – это возможность поздравить старшее поколение с зимними праздниками и еще раз поблагодарить тех, кто своим трудом внес большой вклад в становление и укрепление суверенной Беларуси.