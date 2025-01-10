Депутаты Палаты представителей рассмотрят законопроект о дорожном движении

Очередное заседание второй сессии Палаты представителей состоится 10 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обсуждение в Овальном зале будет представлено несколько вопросов.

Планируется ратифицировать межправительственные соглашения с Китаем и Кубой, Египтом, Никарагуа, Индией о сотрудничестве в торговле и взаимной помощи в таможенных делах. Во втором чтении депутаты рассмотрят проекты законов по вопросам уголовной ответственности, потребительском кредите и микрозайме. В первом чтении будет представлен законопроект о дорожном движении. Поправок немного. Они касаются водительских прав трактористов-машинистов и направлены на то, чтобы учащиеся аграрных колледжей могли привлекаться к посевным и уборочным работам. Это повысит эффективность производственной практики, будет способствовать закреплению кадров в отрасли.