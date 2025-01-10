«Марафон единства» принимает Лида

«Марафон единства» стартует 10 января в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция традиционно удивит насыщенной программой жителей и гостей города.
«Марафон единства» стартует 10 января в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция традиционно удивит насыщенной программой жителей и гостей города.
В каждой локации – новая программа и уникальные концертные номера. Отличительная особенность зимнего этапа марафона – интересный микс новогодних и рождественских праздников и серьезных вещей, которые еще сильнее сплачивают белорусов. Знаковые встречи, премьеры, отличная энергетика – объединяя сердца и души белорусов, масштабный праздник продолжает свой путь по стране.