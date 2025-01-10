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«Марафон единства» принимает Лида

10 января 2025 06:39
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«Марафон единства» стартует 10 января в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция традиционно удивит насыщенной программой жителей и гостей города.

«Марафон единства» принимает Лида-2

В каждой локации – новая программа и уникальные концертные номера. Отличительная особенность зимнего этапа марафона – интересный микс новогодних и рождественских праздников и серьезных вещей, которые еще сильнее сплачивают белорусов. Знаковые встречи, премьеры, отличная энергетика – объединяя сердца и души белорусов, масштабный праздник продолжает свой путь по стране.

# Праздник в городе

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