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Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов БЖД с профессиональным праздником

04 августа 2024 08:14
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Работники и ветераны Белорусской железной дороги 4 августа отмечают профессиональный праздник. Их поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша стальная магистраль является важнейшей составляющей транспортного комплекса страны, а бренд БелЖД давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности, констатировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такой высокий авторитет кропотливо создавался большим и дружным коллективом более 160-ти лет. Поэтому особые слова благодарности адресую ветеранам, посвятившим годы своей жизни развитию отрасли и воспитавшим надежную смену. Отрадно, что и современные страницы вашей летописи это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач. Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов.

# Белорусская железная дорога # общество # Александр Лукашенко

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