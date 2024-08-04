Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов БЖД с профессиональным праздником

Работники и ветераны Белорусской железной дороги 4 августа отмечают профессиональный праздник. Их поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша стальная магистраль является важнейшей составляющей транспортного комплекса страны, а бренд БелЖД давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности, констатировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такой высокий авторитет кропотливо создавался большим и дружным коллективом более 160-ти лет. Поэтому особые слова благодарности адресую ветеранам, посвятившим годы своей жизни развитию отрасли и воспитавшим надежную смену. Отрадно, что и современные страницы вашей летописи – это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач. Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов.