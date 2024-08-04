Алёна Ланская о родительском доме, карьере артистки и хобби из деревни. Большой разговор с заслуженной артисткой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская. «Хочется сделать что-то полезное, чем просто стоять на кухне» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Часто бываете на кухне с таким плотным графиком?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Здесь я разделю свою жизнь на две части. У меня был период, когда я очень сильно вникала в процесс. Сейчас есть большой ассортимент прекрасных заведений, где можно вкусно питаться. График насыщенный, и ты уже делаешь выбор, надо ли тебе пять часов стоять на кухне, когда ты можешь потратить 30 минут, где-нибудь вкусно покушать, но у тебя останется время на себя. Очень плотный график, и хочется сделать что-то полезное, чем просто стоять на кухне. Бывают у меня порывы душевные, когда я могу приготовить себе что-нибудь. Как родилась песня «Куточак Беларусі»

Алена Ланская:

Все из детства. Были свежи эти воспоминания, когда Купалье, родители рядом, когда они еще были живы. Ты находился в этих тепличных условиях, когда было ощущение, что за твоими плечами два крыла, потому что родители – это как крылья. Всю свою любовь и восприятие любви, красоты белорусской земли я передала через голос. Авторы написали замечательную композицию, у них была своя трактовка этой песни. А режиссер увидел это немножко по-другому, но это тоже было красиво. Алена Ланская о родительском доме

Александр Осенко:

В деревне, отмечая Купалье, через костер прыгали? Алена Ланская:

Прыгала. И чего мы только в детстве ни делали. Я заплетала веночек. Накануне мы с подругой выходили в лес, ходили на поля, собирали цветы, папоротник. Я брала дощечку, вставляла туда гвоздик, свечу, клала венок. И мы зажигали, пускали на воду и загадывали желание. Мама однажды сказала, увидев, что мой венок уплыл очень далеко: доча, ты, наверное, скоро покинешь родительский дом. И так оно и произошло. В 18 лет я уехала в Минск, прошла кастинг в продюсерский центр и как-то перестроилась на свои собственные рельсы жизни. Александр Осенко:

Сейчас приезжаете в то место? Алена Ланская:

Приезжаю. Более того, занялась ремонтом родительского дома. Не так все просто. Это испытание для всех. Стараюсь и проекты делать, и уделять время родительскому дому. Как снимают клипы для Алены Ланской?

Александр Осенко:

Снимается клип. Кто автор сценария? Раскадровка, идея клипа… Алена Ланская:

В основном это все входит в работу режиссера. У меня есть разные форматы сотрудничества. Если мы говорим про какие-то новые идеи, тогда необходимо обращаться к другим профессионалам. Мне повезло в этом плане, потому что я, как я думаю, нашла своего режиссера – это Саша Игудин. «Ты для меня все» – это уже третья работа вместе с ним. Какое хобби осталось из детства? Александр Осенко:

Хочу вернуть вас в ваше прошлое, детство, когда вы были в деревне. Какое хобби осталось?

Алена Ланская:

Я начинаю порядок там наводить всегда. Александр Осенко:

У вас в Instagram я вижу цветы. Алена Ланская:

Да. Это касается в том числе и палисадника. Там еще остались цветы, которые я сажала, это было более 20 лет назад. Есть розы, которые я сажала собственными руками, лилии. То, чему меня научила деревня, – в огороде всегда должен быть порядок. Когда я уже переехала в Минск, у меня появилось собственное жилье, перед домом в центре города разбила собственный палисадник. Более 10 роз растут, я за ними ухаживаю. «Я с детства знала, что стану артисткой»

Алена Ланская:

Я с детства знала, что стану артисткой. Когда мне было лет 9-10, соседка спросила: Алена, кем ты станешь? И я сказала: артисткой. Ну откуда знал ребенок, что ему надо стать конкретно артисткой? Александр Осенко:

А почему тогда образование другое? Алена Ланская:

У меня три образования. Я закончила могилевский экономический колледж (контролер-кассир сберегательного банка, оператор ЭВМ), отучилась три года. Потом я поступила в Белорусско-российский университет и закончила Институт культуры (режиссура праздников и зрелищ). Это то образование, которое мне сейчас очень помогает. Я чувствовала себя на этом пути, в этом направлении. Институт культуры мне очень помог. Потому что я закрыла для себя определенные пробелы и стала увереннее делать проекты. А раньше я делала по наитию, как чувствовала. Теперь я знаю, как правильно. Работала в известном банке и прошла там довольно жесткую школу общения с посетителями. «В проектах я не групповой игрок»

Александр Осенко:

В ваших словах ностальгия про детство, компанию. Такие компании сейчас в жизни присутствуют? Алена Ланская:

Наверное, нет. Я сама по себе. В проектах я не групповой игрок. Я больше лидер. И если у меня есть команда, то кто-то один главный и все слушаются. Но если в моей жизни есть люди-профессионалы, то мы на равных создаем проект. У меня есть люди, которым я доверяю, и это уже жизненный опыт. Это люди, которые мне очень близки. Так как у меня мамы не стало в 18 лет, то мой педагог по вокалу, мой педагог по вокалу следит за мной очень давно. Моя вторая мама. У меня родная старшая сестра, старше меня на семь лет. Племянница и еще несколько подруг. Это самый узкий круг. Какая мечта у Алены Ланской?