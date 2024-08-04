Планшеты и фирменная одежда – «Белая Русь» поощряет подарками передовиков уборочной
Жатва – это настоящее поле для трудовых подвигов и изнурительная работа в поле должна соответственно оплачиваться. Напомним, Президент еще на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании обратил внимание на своевременность выплаты заработной платы в аграрном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже по доброй традиции в Беларуси у механизаторов есть не только материальный стимул выкладываться по полной во время страды. Важно и моральное поощрение. Лучшие экипажи комбайнеров не остаются не замеченными активом общественного объединения и партии «Белая Русь».
Александр Ворожун, работник агрокомбината «Ждановичи»:
Уборочная проходит, можно сказать, идеально. Стараемся, убираем, не теряем ценные тонны культур, которые выращиваем на полях.
Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Мы подарили членам нашего объединения, нашим передовикам подарки от «Белой Руси» – планшеты, нашу фирменную одежду. Я думаю, что для них это будет и радостно, и приятно, и послужит определенным стимулом в дальнейшей по работе по улучшению качества уборочной, качества своего труда.
Акция «Белая Русь» в помощь аграриям» уже традиционная. Передовиков уборочной кампании – комбайнеров-тысячников – чествуют прямо в поле. Также во многих районах активисты общественного объединения помогают работникам сельхозпредприятий убрать и сохранить урожай.