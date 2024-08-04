Планшеты и фирменная одежда – «Белая Русь» поощряет подарками передовиков уборочной

Жатва – это настоящее поле для трудовых подвигов и изнурительная работа в поле должна соответственно оплачиваться. Напомним, Президент еще на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании обратил внимание на своевременность выплаты заработной платы в аграрном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже по доброй традиции в Беларуси у механизаторов есть не только материальный стимул выкладываться по полной во время страды. Важно и моральное поощрение. Лучшие экипажи комбайнеров не остаются не замеченными активом общественного объединения и партии «Белая Русь».

Александр Ворожун, работник агрокомбината «Ждановичи»:

Уборочная проходит, можно сказать, идеально. Стараемся, убираем, не теряем ценные тонны культур, которые выращиваем на полях.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Мы подарили членам нашего объединения, нашим передовикам подарки от «Белой Руси» – планшеты, нашу фирменную одежду. Я думаю, что для них это будет и радостно, и приятно, и послужит определенным стимулом в дальнейшей по работе по улучшению качества уборочной, качества своего труда.