В Москве дожди, в Варшаве без осадков. Погода в европейской части континента

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду с дождем. Воздух в Париже прогреется до 25 градусов днем. Жителей Австрии новый день встретит преимущественно ясно, правда, дополнят обстановку также дожди и грозы. В Вене до +26 °С. В Риме выходной жители проведут с незначительными осадками. Несмотря на это, продолжит испытывать на прочность температурный показатель. В столице сохранится жара с отметкой в 33 градуса днем. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там столбик термометра поднимется до +38 °С.
В Болгарии солнечно. Температура воздуха будет достигать в среднем 29 градусов в дневные часы. Исключительно ясно будет и в турецкой столице. В Анкаре градус вновь повысится до +34 °С. По-прежнему пополняют список рекордов Афины! Там температура воздуха составит 37 градусов.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге жара утихнет. День будет малооблачным, однако дополненным небольшими осадками. Воздух прогреется до 22 со знаком «плюс». В Вильнюсе также 22 градуса тепла. В столице ясно и без осадков. Варшаву дожди обойдут стороной. Средний показатель термометра составит 27 градусов. 22 со знаком плюс в Киеве, столицу ожидают дожди, причем как днем, так и в ночное время суток. В Москве +22. Погода обещает быть преимущественно солнечной. Общую картину в дневные часы дополнят дожди.
Прогноз погоды на неделю в Беларуси здесь.