В Москве дожди, в Варшаве без осадков. Погода в европейской части континента

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду с дождем. Воздух в Париже прогреется до 25 градусов днем. Жителей Австрии новый день встретит преимущественно ясно, правда, дополнят обстановку также дожди и грозы. В Вене до +26 °С. В Риме выходной жители проведут с незначительными осадками. Несмотря на это, продолжит испытывать на прочность температурный показатель. В столице сохранится жара с отметкой в 33 градуса днем. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там столбик термометра поднимется до +38 °С.

В Болгарии солнечно. Температура воздуха будет достигать в среднем 29 градусов в дневные часы. Исключительно ясно будет и в турецкой столице. В Анкаре градус вновь повысится до +34 °С. По-прежнему пополняют список рекордов Афины! Там температура воздуха составит 37 градусов.