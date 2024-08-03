Прямой эфир

В Москве дожди, в Варшаве без осадков. Погода в европейской части континента

03 августа 2024 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Москве дожди, в Варшаве без осадков. Погода в европейской части континента-1

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду с дождем. Воздух в Париже прогреется до 25 градусов днем. Жителей Австрии новый день встретит преимущественно ясно, правда, дополнят обстановку также дожди и грозы. В Вене до +26 °С. В Риме выходной жители проведут с незначительными осадками. Несмотря на это, продолжит испытывать на прочность температурный показатель. В столице сохранится жара с отметкой в 33 градуса днем. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там столбик термометра поднимется до +38 °С.

В Москве дожди, в Варшаве без осадков. Погода в европейской части континента-4

В Болгарии солнечно. Температура воздуха будет достигать в среднем 29 градусов в дневные часы. Исключительно ясно будет и в турецкой столице. В Анкаре градус вновь повысится до +34 °С. По-прежнему пополняют список рекордов Афины! Там температура воздуха составит 37 градусов.

В Москве дожди, в Варшаве без осадков. Погода в европейской части континента-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге жара утихнет. День будет малооблачным, однако дополненным небольшими осадками. Воздух прогреется до 22 со знаком «плюс». В Вильнюсе также 22 градуса тепла. В столице ясно и без осадков. Варшаву дожди обойдут стороной. Средний показатель термометра составит 27 градусов. 22 со знаком плюс в Киеве, столицу ожидают дожди, причем как днем, так и в ночное время суток. В Москве +22. Погода обещает быть преимущественно солнечной. Общую картину в дневные часы дополнят дожди.

Прогноз погоды на неделю в Беларуси здесь.

# Погода # Ольга Войтенкова

Другие новости рубрики

Все новости
РФ вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
03 августа 2024 11:45

РФ вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

На севере Британии толпа подожгла полицейский участок
03 августа 2024 11:17

На севере Британии толпа подожгла полицейский участок

WP: в Украине обеспокоены обменом заключёнными между Россией и Западом
03 августа 2024 11:06

WP: в Украине обеспокоены обменом заключёнными между Россией и Западом