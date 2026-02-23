Колдунья, «королева змей» – шокирующие факты о Боне Сфорце рассказали в мядельском музее

Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народой славы: Центральный гобелен рассказывает нам историю о королеве Боне Сфорце. Бона Сфорца была владелицей Мядельского замка. Сама она итальянка, вышла замуж за Сигизмунда I Старого. Говорят, что Бона была колдуньей. При помощи золотого идола с изумрудными глазами она колдовала, ворожила, и так она заговорила нашу местность от ядовитых змей.

Татьяна Писарчик:

Она вывесила на самой высокой башне Мядельского замка флаг с изображением змеи, и то место, откуда был виден этот флаг, змеи покинули. Несмотря на то, что королева Бона была весьма коварной женщиной, говорят, что она устраняла своих противников при помощи яда, тем не менее на территории Нарочанского края о ней осталась добрая память, и ее называют у нас не иначе, как «королева змей».