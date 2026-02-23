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Колдунья, «королева змей» – шокирующие факты о Боне Сфорце рассказали в мядельском музее

23 февраля 2026 16:06
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Экспедиция в прошлое! Программа «Путевка BY» продолжает путешествие в Мядельском музее народной славы. Здесь будет интересно всем! Богатая коллекция артефактов и разнообразные темы впечатлят.

Колдунья, «королева змей» – шокирующие факты о Боне Сфорце рассказали в мядельском музее-2

Первый зал – история в миниатюре. От первобытных времен до конца XIX века. За каждым предметом – эволюция жизни наших предков. Край замков овеян многочисленными легендами. Их отражают искусные гобелены Нины Пилюзиной.

Колдунья, «королева змей» – шокирующие факты о Боне Сфорце рассказали в мядельском музее-4

Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народой славы:
Центральный гобелен рассказывает нам историю о королеве Боне Сфорце. Бона Сфорца была владелицей Мядельского замка. Сама она итальянка, вышла замуж за Сигизмунда I Старого. Говорят, что Бона была колдуньей. При помощи золотого идола с изумрудными глазами она колдовала, ворожила, и так она заговорила нашу местность от ядовитых змей.

Колдунья, «королева змей» – шокирующие факты о Боне Сфорце рассказали в мядельском музее-6

Татьяна Писарчик:
Она вывесила на самой высокой башне Мядельского замка флаг с изображением змеи, и то место, откуда был виден этот флаг, змеи покинули. Несмотря на то, что королева Бона была весьма коварной женщиной, говорят, что она устраняла своих противников при помощи яда, тем не менее на территории Нарочанского края о ней осталась добрая память, и ее называют у нас не иначе, как «королева змей».

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # История # Музеи # Музеи Беларуси # Татьяна Писарчик # Анастасия Макеева

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