Нарния в Беларуси – отыскали уютную агроусадьбу в лесу и рассказываем, как там можно отдохнуть

Заснеженный лес, как в сказке «Морозко» и фильме «Девчата».
В программе «Путевка BY» рассказываем про атмосферное место для отдыха.
Заснеженный лес, как в сказке «Морозко» и фильме «Девчата».
В программе «Путевка BY» рассказываем про атмосферное место для отдыха.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Мы отыскали один из самых атмосферных хуторов Беларуси. Здесь можно пожить в старинных домиках, насладиться ретро-интерьерами и отведать вкуснейшую кухню.
На краю нацпарка «Нарочанский» возле речки Малиновка разместился уютный хуторок. Хозяйка агроусадьбы Ирина Месяц называет его маленькой Нарнией. Лесной островок – и правда, место волшебное. И хоть наша героиня выросла в Минске, в детстве и юности она частенько бывала на нарочанских просторах.
Еще тогда заповедные места запали в душу, но она и подумать не могла, что спустя много лет через два берега Атлантики вновь вернется сюда и появится работа мечты.
Лавандовый дом в скандинавском стиле с панорамными окнами стал первенцем. Здесь живут всей семьей, а мансарду с обзорной террасой сдают для влюбленных парочек. Настоящая сказка!
Ирина Месяц, хозяйка агроусадьбы:
Мы стоим на фоне домика у речки, и несмотря на то, что он незатейливый по дизайну как внутри, так и снаружи, очень уютный. Это фаворит многих наших гостей. Есть люди, которые 10 лет к нам приезжают дважды в год, как в санаторий или на дачу. Обязательно хотят только в домик у речки. Был фундамент, который должен был быть баней, но в результате вместо бани мы построили такой небольшой домик.
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