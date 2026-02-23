Нарния в Беларуси – отыскали уютную агроусадьбу в лесу и рассказываем, как там можно отдохнуть

Анастасия Макеева, специальный корреспондент: Мы отыскали один из самых атмосферных хуторов Беларуси. Здесь можно пожить в старинных домиках, насладиться ретро-интерьерами и отведать вкуснейшую кухню.

На краю нацпарка «Нарочанский» возле речки Малиновка разместился уютный хуторок. Хозяйка агроусадьбы Ирина Месяц называет его маленькой Нарнией. Лесной островок – и правда, место волшебное. И хоть наша героиня выросла в Минске, в детстве и юности она частенько бывала на нарочанских просторах.

Еще тогда заповедные места запали в душу, но она и подумать не могла, что спустя много лет через два берега Атлантики вновь вернется сюда и появится работа мечты.

Лавандовый дом в скандинавском стиле с панорамными окнами стал первенцем. Здесь живут всей семьей, а мансарду с обзорной террасой сдают для влюбленных парочек. Настоящая сказка!