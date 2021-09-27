Коконный иммунитет. Может ли прививка у одного из супругов защитить всю семью?

Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 миллионов белорусов уже получили первую дозу вакцины. Из них 80 % прошли полный курс вакцинации. В это число входит и семья Дубининых. Михаил и Евгения дружно вакцинировались еще несколько месяцев назад и никаких сомнений не испытывают до сих пор.

Михаил Дубинин, житель Минска:

У нас организовали на работе выезд врача. Я посчитал, что здоровье все-таки важнее каких-то мнимых вариантов – заболеешь, не заболеешь. Поэтому решил обезопасить себя и привился. Я надеюсь, что это поможет избежать какого-то развития вируса, чтобы как можно больше людей выздоровело или даже не заболело. В их семье непривитых нет, причем семья у пары большая и дружная, и антипрививочников там нет даже среди дальних родственников.

Евгения Дубинина, жительница Минска:

У меня мама, папа, сестра младшая привились. Я оглядывалась на то, как мои родственники и близкие переболели, кто-то в тяжелой форме, кто-то в легкой. Учитывая, что у нас ребенок, решили себя обезопасить.