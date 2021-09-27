Коконный иммунитет. Может ли прививка у одного из супругов защитить всю семью?

Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 2 миллионов белорусов уже получили первую дозу вакцины. Из них 80 % прошли полный курс вакцинации. В это число входит и семья Дубининых. Михаил и Евгения дружно вакцинировались еще несколько месяцев назад и никаких сомнений не испытывают до сих пор.
Михаил Дубинин, житель Минска:
У нас организовали на работе выезд врача. Я посчитал, что здоровье все-таки важнее каких-то мнимых вариантов – заболеешь, не заболеешь. Поэтому решил обезопасить себя и привился. Я надеюсь, что это поможет избежать какого-то развития вируса, чтобы как можно больше людей выздоровело или даже не заболело.
В их семье непривитых нет, причем семья у пары большая и дружная, и антипрививочников там нет даже среди дальних родственников.
Евгения Дубинина, жительница Минска:
У меня мама, папа, сестра младшая привились. Я оглядывалась на то, как мои родственники и близкие переболели, кто-то в тяжелой форме, кто-то в легкой. Учитывая, что у нас ребенок, решили себя обезопасить.
И такая позиция единственно верная, считают специалисты. Прививка помогает формировать так называемый коконный иммунитет в каждой отдельной семье. Даже если привитый заболеет, шанс, что он заразит кого-то из домочадцев, минимальный. Но отечественные медслужбы все равно держат руку на пульсе. Трудностей врачам по стране добавляет и сезонный грипп, для которого тоже резервируют койки. Оставлять их свободными от обоих вирусов помогает только вакцина.
Число умерших от коронавируса во всем мире приближается к 5 миллионам. Каждый день эта болезнь уносит жизни почти 6 тысяч человек. Пока часовая стрелка делает полный оборот, Беларусь теряет пять жителей.
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