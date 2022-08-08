Что будет, если у водителя нет медицинской справки? Ответили в ГАИ

Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

С 15 августа пройти водительскую комиссию можно еще в трех поликлиниках нашего горда. Почему так? 24-я поликлиника не справляется? Там есть большие очереди, сужу даже по своему опыту. Почему так? Сезон отпусков или какая причина?

Ирина Жарикова, главный врач 24-й городской поликлиники спецмедосмотров:

Нет, 24-я поликлиника справляется с тем объемом водителей, которые к нам приходят. За последние два года ситуация оказалась совершенно различна. За 2021 год их было 115 900, а сейчас уже за полугодие мы приняли 79 тысяч. Илона Волынец, СТВ:

Вы-то справляетесь, но коллектив у вас не жалуется, врачи живы? Ирина Жукова:

Конечно же, люди, во-первых, где-то, может быть, не смотрят, когда закончилась медицинская справка или водительские права. Во-вторых, мы имели ковидную ситуацию, при которой отсрочки были по справкам на полугодие. Это было два раза, соответственно, люди тоже не ходили. Прежде всего это забота о здоровье, а потом уже будет посещение нашей поликлиники. У нас существует предварительная запись, и при желании, если внимательно смотреть, всегда можно попасть в поликлинику. Людей приходит достаточно много, и это большая нагрузка. На сегодня приходит порядка 600-700 человек. Это много. Илона Волынец:

А что грозит водителю, если у него не будет с собой медицинской справки? Штраф?

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

При управлении транспортным средством, не имея при себе справки медицинской, в принципе, ничего за это не предусмотрено. Согласно действующих ПДД и новой редакции Правил дорожного движения, он не обязан ее предоставлять по требованию сотрудника. Необходимо к предъявлению в государственных органах при прохождении того же техосмотра, при возврате водительского удостоверения после лишения либо по результатам совершения процессуальных действий по материалам проверки по административным правонарушениям. В том числе медицинская справка будет необходима, если он впервые обратился, чтобы получить водительское удостоверение, обменять удостоверение с истекшим сроком действия. Кристина Сущеня:

Если такая тенденция, может, есть запрос, чтобы увеличить количество окошек, количество тех отделов, куда граждане могут обратиться? Потому что очереди правда большие. Илона Волынец:

Может, надо увеличить количество сотрудников, привлечь к этой работе больше людей?

Кристина Сущеня:

Все как-то массово идут менять водительские удостоверения. Денис Ливанович:

Естественно, этот вопрос стоит. Ежедневно порядка 600 человек обслуживаются. Количество окошек зависит от наличия фотоаппаратов, фотокабинок, других технических нюансов. Их оборудовано максимальное количество. Сотрудники нацелены на максимально эффективную и продуктивную работу. Везде очереди скапливаются. Но гражданин должен понимать, что, если он хочет совершить какую-то государственную услугу по обмену водительского удостоверения, он может заранее спланировать свое время. Илона Волынец:

А лучше взять выходной. Ирина Жукова:

Я к этому тоже призываю. Денис Ливанович:

Приезжать к началу рабочего дня, взять талончик, стать в обмен. Ирина Жукова:

Я соглашусь, потому что у нас медицинская услуга, а у вас административная процедура идет, но это не неотложная помощь. Человек в состоянии просмотреть, записаться тогда, когда ему нужно будет, и сделать это заранее. Сейчас же везде существуют интернет-ресурсы, которые позволяют людям записываться на удобное для них время.

Денис Ливанович:

Многие приходят, что-то забыв оплатить, а пропускная способность от этого всего зависит. Илона Волынец:

Может, вам тоже нужно перенять опыт 24-й поликлиники и организовать онлайн-запись? Денис Ливанович:

Человек может сделать запись на три дня подряд, потому что он не знает, не может спланировать свое рабочее время. Я себя знаю, я могу сделать отметку на три дня подряд, а кто-то, кто реально хотел бы в это время получить эту услугу, ее не получит. Кристина Сущеня:

Какие изменения ожидаются в организации дорожного движения в ближайшее время в столице?