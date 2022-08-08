Прямой эфир

«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилёве?

08 августа 2022 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Август – время активного школьного шопинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины июля в стране заработали почти полсотни школьных базаров, где можно купить все – от карандаша до формы.  

«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилёве?-1

В 2022 году родители делают акцент на более строгий деловой стиль – в школах задумались о единой форме. Чтобы сэкономить, многие белорусские семьи стараются наполнять портфель постепенно и ловят скидки в течение всего лета.  

«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилёве?-4

Рита Савостеева, жительница Могилева:   
Мы не только на школьном базаре одеваемся, еще в детском мире. Сегодня пришли на школьный базар, чтобы докупить брюки, какие-то ботинки, маечки. Цены, конечно, не радуют. Одни брюки стоят 60 рублей.  

«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилёве?-7

Галина Малышева, жительница Могилевского района:   
Я не знаю. Вот посчитать, во сколько это обойдется – я не знаю. Но все равно надо. А когда школьный базар – это же хорошо. С районного вокзала приехала сюда, все закупила и приехала домой. И проблем нет где-то искать.  

«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилёве?-10

Можно и за 200, и за 500. Сколько стоит одеть ребенка в школу? Читайте здесь.  

# Подготовка к школе # общество # Рита Савостеева # Галина Малышева # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что будет, если у водителя нет медицинской справки? Ответили в ГАИ
08 августа 2022 14:31

Что будет, если у водителя нет медицинской справки? Ответили в ГАИ

Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?
08 августа 2022 14:27

Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?

«В Правилах дорожного движения вступают изменения». Какие новшества ждут водителей с сентября 2022 года?
08 августа 2022 14:25

«В Правилах дорожного движения вступают изменения». Какие новшества ждут водителей с сентября 2022 года?