«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилёве?

Новости Беларуси. Август – время активного школьного шопинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины июля в стране заработали почти полсотни школьных базаров, где можно купить все – от карандаша до формы.

В 2022 году родители делают акцент на более строгий деловой стиль – в школах задумались о единой форме. Чтобы сэкономить, многие белорусские семьи стараются наполнять портфель постепенно и ловят скидки в течение всего лета.

Рита Савостеева, жительница Могилева:

Мы не только на школьном базаре одеваемся, еще в детском мире. Сегодня пришли на школьный базар, чтобы докупить брюки, какие-то ботинки, маечки. Цены, конечно, не радуют. Одни брюки стоят 60 рублей.

Галина Малышева, жительница Могилевского района:

Я не знаю. Вот посчитать, во сколько это обойдется – я не знаю. Но все равно надо. А когда школьный базар – это же хорошо. С районного вокзала приехала сюда, все закупила и приехала домой. И проблем нет где-то искать.