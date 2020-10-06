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Как правильно ухаживать за волосами осенью? Советует парикмахер

06 октября 2020 17:28
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Межсезонье – самое время, чтобы привести в порядок свои волосы, рассказали в программе «Плюс-минус».

После жаркого и палящего летнего солнца локоны становятся особенно чувствительными, капризными и непослушными. Ломкость, тусклость и выпадение – главные признаки проблем с шевелюрой.  

Как привести прическу в порядок, чтобы выглядеть на все сто? Правила осеннего ухода от нашего эксперта.  

Как правильно ухаживать за волосами осенью? Советует парикмахер-1

Инна Барейко, парикмахер:  
Проблемы, с которыми сталкиваются женщины – это сухость волос и секущиеся кончики. Секущиеся кончики никак не вылечишь, здесь поможет только стрижка. Но для того, чтобы предотвратить их появление, нужен интенсивный уход. Подбирать средства лучше из программ глубокого, интенсивного восстановления и увлажнения волос. Если вы боитесь, что волосы утяжелятся, лучше напитывать концы и длину. Уход должен быть подобран по типу волос и типу кожи головы.  

Обязательно к базовому уходу – маски, шампуни, кондиционер – нужно подключать флюиды, термозащиту. Осенью по возможности сократить термоукладки.   

Как правильно ухаживать за волосами осенью? Советует парикмахер-4

Летний уход, как правило, легкий. Это защита и легкие шампуни и маски. А осенью нужно интенсивно питать волосы. Маски нужно делать 1-2 раза в неделю на хорошо отжатые полотенцем волосы. Стоит защищать кожу головы, чтобы она находилась в тепле, потому что может замедляться кровоток – это недостаточное поступление витаминов к луковице, и волосы также будут выглядеть не очень хорошо.  

# Красота # общество # Инна Барейко # Фотофакт

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