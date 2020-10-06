Как правильно ухаживать за волосами осенью? Советует парикмахер

Как привести прическу в порядок, чтобы выглядеть на все сто? Правила осеннего ухода от нашего эксперта.

После жаркого и палящего летнего солнца локоны становятся особенно чувствительными, капризными и непослушными. Ломкость, тусклость и выпадение – главные признаки проблем с шевелюрой.

Межсезонье – самое время, чтобы привести в порядок свои волосы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Инна Барейко, парикмахер:

Проблемы, с которыми сталкиваются женщины – это сухость волос и секущиеся кончики. Секущиеся кончики никак не вылечишь, здесь поможет только стрижка. Но для того, чтобы предотвратить их появление, нужен интенсивный уход. Подбирать средства лучше из программ глубокого, интенсивного восстановления и увлажнения волос. Если вы боитесь, что волосы утяжелятся, лучше напитывать концы и длину. Уход должен быть подобран по типу волос и типу кожи головы.

Обязательно к базовому уходу – маски, шампуни, кондиционер – нужно подключать флюиды, термозащиту. Осенью по возможности сократить термоукладки.