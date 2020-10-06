Многодетная мама Юлия Артюх: нужно помнить, как это страшно, когда на твоей земле творятся безумства, и как это важно – сохранить мир

Новости Беларуси. Помощник депутата и председатель Белорусского республиканского общественного объединения помощи детям, больным фенилкетонурией «Будущее без границ». А еще она многодетная мать и любящая жена. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ Юлия Артюх.

Евгений Поболовец, СТВ:

Уже которые выходные отдельные граждане выходят на несанкционированные митинги, на акции протеста. В то же время мы видим, что сейчас довольно часто устраивают мероприятия и те, кто поддерживает нынешний курс государства. Я говорю про автопробеги, шествия, форумы. Насколько я знаю, вы тоже в них участвовали. Кто эти люди, которые приняли участие в автопробеге? Что вы можете сказать об атмосфере на таких акциях и для чего их сейчас необходимо проводить? Об участии в автопробеге: у людей глаза горят, под нашим государственным флагом. Мы ощущаем сплоченность

Юлия Артюх, председатель Белорусского республиканского общественного объединения «Будущее без границ»:

Атмосфера очень дружелюбная, там очень много знакомых, по крайней мере я присутствовала на автопробеге республиканском, который состоялся 3 октября. Атмосфера замечательная, это атмосфера единого духа, это атмосфера – за нашу Беларусь. Когда у людей глаза горят, под нашим государственным флагом, мы все едины, мы ощущаем эту сплоченность. Цель – показать, что мы есть. Мы – это те, кто поддерживает нашего Президента, которого мы выбрали. Прошла инаугурация, и нас большинство. Мы тоже себя показываем, проявляем. Кроме того, мы посещаем на автопробегах места, где были военные действия – допустим, Хатынь, Брестскую крепость, – места боевой славы, памяти нашей, чтобы напомнить об этом великом подвиге наших дедов и прадедов, который дал возможность нам существовать как суверенному, независимому государству уже теперь, благодаря нашему Президенту и проводимой государственной политике. Это очень важно. Мы-то помним, но важно показать другим людям, чтобы они немного в закрома истории залезли, почитали и вспомнили. Нужно помнить, как это страшно, когда на твоей земле творятся безумства, и как это важно – сохранить мир

Молодежь, которая принимает участие в уличных протестах, чтобы они тоже задумались. Пообщались, может быть, со своими дедушками и бабушками, может быть, даже с чужими дедушками и бабушками. То есть чтобы они послушали: каково это было, как это страшно, когда на твоей земле творятся безумства, и как это важно – сохранить мир. «Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране Евгений Поболовец:

То есть вы хотите, чтобы то, что было с нашими бабушками и дедушками, не повторились. Соответственно, отсюда вытекает логичный вопрос: а какие есть основания думать, что это повторится? Разрушить очень легко. Нужно сохранить то, что 26 лет планомерно создавалось в нашей стране Юлия Артюх:

Учитывая то, что мы видим на этих уличных протестах, к сожалению, противоправные действия: люди выходят на дорогу, нарушают ПДД, люди жгут машины, люди угрожают. Например, мне приходили сообщения с угрозами. Действительно, есть такой момент, как вы и сказали, что разделение в обществе, раскол. Мы этого не хотим. Разрушить очень легко. Просто, скажем так, никакого труда не составляет. А вот сохранить то, что 26 лет планомерно создавалось в нашей стране, к чему мы шли… Посмотреть, обернуться, насколько наша жизнь улучшилась. Просто элементарные вещи. Сегодня ехала, обратила внимание, что когда-то в той же Малиновке, где некоторые вывешивают бчб-флаг, не было метро. То есть развитие идет. А сколько там построено жилья! Ведь эти люди нуждались в этом жилье, и государство им дало возможность построить это жилье – для их и их семей. И сейчас так неблагодарно отзываться, такие действия вести – это страшно на самом деле, мы за это переживаем.

Евгений Поболовец:

Вы сказали, что вам писали, угрожали. Видимо, это произошло сразу после того самого женского форума, на котором вы выступали. Почему, на ваш взгляд, определенная часть белорусов стала настолько агрессивно настроенной? Ведь это совсем не похоже на белорусов. Мы всегда были миролюбивыми, толерантными. А сейчас эта агрессия выливается, чего тут греха таить, мы все с этим сталкиваемся. О травле и буллинге: они хотят вогнать человека в страх, оказать психологическое давление, напугать Юлия Артюх:

Да, я не единственная, кто после форума, да и до форума подвергся травле, буллингу – приходили СМС. Что по поводу агрессии. Мне кажется, что та часть людей, которые участвуют в протестах, агрессивна – первая часть, радикально настроенная – проплачена, скажем так (на мой взгляд, это мое мнение). А остальная часть людей опять-таки видит, что нас большинство, и выбрали для себя самое «лучшее орудие» – вогнать человека в страх, оказать психологическое давление, напугать тем, что что-то с тобой случится, с твоей семьей, с твоим имуществом. Поэтому используется это оружие. Наверное, они считают, что это самый лучший способ доказать свою правоту. Евгений Поболовец:

Мы сейчас видим по другим постсоветским республикам. Посмотрите, что происходит в Нагорном Карабахе. Два года назад была мирная революция в Армении. Но все равно это не уберегло страну от конфликта на сопредельной территории либо на их территории, как они считают. Сейчас Бишкек. Опять же, вроде мирная демонстрация, но мы видим, во что она переросла, эта мирная демонстрация. Насколько я понимаю, там уже есть погибшие и раненые. Могут обвинить в том, что мы излишне нагнетаем ситуацию. Но если мы посмотрим по сторонам, то получается наоборот, что мы предупреждаем и говорим, что это все вполне может прийти и на белорусскую землю. «Мы все выбираем созидательную позицию, мы все хотим мира»

Юлия Артюх:

Конечно, и поэтому я еще раз говорю, что мы все выбираем созидательную позицию, мы все хотим мира, никто из нас не хочет никаких военных, не дай бог, действий, никто не хочет никаких жертв. Вот смотрите, я двигаясь по Минску, передвигаясь, хожу по улицам, езжу на автомобиле, я вижу автомобили, на которых висят вот эти бчб-флаги, погоня, то есть я понимаю, что это люди какого-то иного взгляда, нежели я. Но я же не кидаюсь их поджигать, оскорблять, не дай бог, или еще что-то. То есть наша позиция: ну хорошо, вы есть, давайте как-то вместе работать. Вот сейчас предложили внести изменения в Конституцию. Вообще, в принципе, по любому вопросу. Белорусы предлагают внести изменения в нынешнюю Конституцию. О чём они, рассказывает депутат Как вы знаете, я являюсь председателем общественного объединения помощи детям, больным фенилкетонурией «Будущее без границ». И почему мы, родители больных детей, организовали это общественное объединение? Мы посмотрели, что есть некоторые недоработки и пришли со своими предложениями в Минздрав, Минобр, в парламент. Нас поддержали, где-то рассмотрели, где-то подкорректировали. Мы работаем.

Евгений Поболовец:

Есть разная публика среди тех, кто ходит на эти марши, да? Есть те, кто действительно искренне хочет сделать для страны лучше, но просто, может быть, не знает, как это сделать. Вы сейчас сказали, что готовы общаться, в общем-то, с людьми, у которых есть разные точки зрения. Вот, человек искренне хочет помочь. Что ему делать, к кому обращаться, куда идти со своими предложениями, так, чтобы мы все вместе сделали нашу страну еще более процветающей? «Надо быть настроенным на плодотворную работу вместе, не надо искать виноватых» Юлия Артюх:

Уже все, по-моему, депутаты без исключения на всевозможных своих сайтах, личных сайтах, сайте парламента, в Facebook, кто ведет, обозначили, просили, обращались с призывами, что если есть какие-то предложения, отправляйте в электронном варианте, на бумажном носителе в парламент, на официальные сайты, конкретному депутату. Надо быть настроенным на плодотворную работу вместе, не надо искать виноватых. Вот, например, я родила ребеночка с генетическим заболеванием, причем специфика заболевания такая, что ни в моем роду, ни я сама не болею этим заболеванием. Я являюсь носителем, мой супруг тоже является носителем. И никто не мог предположить, что так случится. Кого теперь в этом винить, кто виноват? Можно ходить сейчас и жаловаться на жизнь, на власть и на всех подряд, быть недовольным. Нет, взяли себя в руки. Евгений Поболовец:

Юля, вы многодетная мать. Скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день государство поддерживает такие семьи, как ваша? В Беларуси многодетным семьям оказывается огромная поддержка