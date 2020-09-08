«Когда я выступил со своей точкой зрения, сразу посыпался негатив». Мнение БРСМ о том, как реагировать на оскорбления в соцсетях

Новости Беларуси. Каждый день по всей стране проходят митинги за стабильную и безопасную Беларусь. В то же время, часть белорусов выходит под бело-красно-белым флагом. Мнения разделились, и иногда люди подвергаются угрозам в социальных сетях. Как поступить в такой ситуации? Своим мнением в программе « Большой город » на СТВ поделился второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

Поступают ли вам оскорбления в соцсетях? Как вы на них реагируете?

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Да, лично мне поступают оскорбления. Они поступали после первого пикета возле Dana Mall, который проходил в поддержку Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Угроз было не огромное количество, штук 200. Но все мы прекрасно понимали, что большинство из них – фейки. Мне хотелось бы с этими людьми пообщаться, написать смс в ответ. Но когда я писал, люди не отвечали, так как я понимал, что это фейковые странички и люди хотели просто оскорбить меня. Некоторые, конечно, отвечали, шли на диалог, и мы расставались, можно сказать, друзьями. Они выражают свою точку зрения, ты выслушиваешь и понимаешь: хорошо, у вас такая точка зрения.

А когда я выступил со своей точкой зрения, сразу посыпался негатив, было очень много оскорблений. Но я считаю, что у каждого есть свое мнение.

В большинстве это, наверное, оскорбляли люди, которые еще в школе, не понимают, чем это может закончиться. Поэтому я реагировал на оскорбления, бывало, с усмешкой. Ну, оскорбляет человек – ну хорошо. Ты меня даже не знаешь.

Вы пытались этих людей убедить, что вы думаете по-другому?

Роман Бондарук:

Нет, не всех. Мы прекрасно понимаем, что всем не ответишь. С некоторыми людьми, которые писали, почему именно я не прав, налаживался диалог, мы общались, я им выражал свою точку зрения, они мне – свою. На основании этого мы расходились мирно и спокойно. Даже есть люди, которые извинялись за то, что меня оскорбили, не знав меня.