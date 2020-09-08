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Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ

08 сентября 2020 10:24
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Новости Беларуси. Острые вопросы и откровенные ответы. 8 сентября Президент Беларуси дал большое интервью российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальные темы с Александром Лукашенко обсудили главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Медиадиалог во Дворце Независимости длился почти два часа и затронул самые актуальные темы.

Подробности интервью – в наших следующих выпусках. 

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Маргарита Симоньян # Антон Верницкий # Евгений Рожков # Роман Бабаян

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