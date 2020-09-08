«Конечно, впечатлил». Бассейн для юных пловцов открыли в Гродно после капремонта

Новости Беларуси. Новые возможности для роста и побед теперь у юных пловцов Гродно. Во Дворце творчества детей и молодежи открыли после капитального ремонта бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь там не только смогут обучать детей, но и проводить соревнования.

Деньги на капитальный ремонт выделили из областной инвестпрограммы – это более 3 миллионов рублей. Бассейн 25 метров в длину, четыре дорожки, подъемник в рамках безбарьерной среды. Капитально отремонтировали большую и малую чаши, заменили очистное оборудование, обновили раздевалки и тренерские. В секцию по плаванию уже записались почти 500 юных гродненцев. Всего же здесь смогут заниматься 8 сотен детей.

Ксения Лихорад, учащаяся Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи:

Я занимаюсь 9 лет, но, на самом деле, получилось так, что из них 5 лет мы занимались в других бассейнах. Конечно, это было сложно. Что касается нового бассейна, конечно, впечатлил. Зашли – совершенно все новое, все другое. Мы этого открытия ждали давно.

Даниелла Павлова, учащаяся Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи:

Мне очень понравилось. По сравнению с тем, что было пять лет назад, это вот прям очень красиво.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Имеется малая чаша, где будут заниматься дошколята, которые еще не умеют плавать, причем не только те дети, которые занимаются во Дворце в спортивных секциях, но и те, которые посещают школу раннего развития на бесплатной основе.