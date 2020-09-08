Антон Бычковский: Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего

Новости Беларуси. В ночь с 7 на 8 сентября члены оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов попытались покинуть страну и уехать в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле «БМВ», пройдя таможенный и пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов пограничной службы. Колесникову фактически выпихнули из транспортного средства, которое продолжило движение и покинуло территорию Беларуси.

ГПК: Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины. Что известно на данный момент

На данный момент Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего. Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины. На данный момент с ними проводятся разбирательства. Установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине.