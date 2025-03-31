Казалось, надежды нет! История пса Рыжего, которому волонтёры спасли жизнь

Каждый день десятки животных становятся бездомными. Кто-то потерялся, кто-то был выброшен, как надоевшая игрушка, или просто родился на улице. У каждого своя история.

Еще месяц назад Рыжий попал под машину, и, казалось, надежды нет. Однако случайная встреча подарила четверолапому шанс на жизнь.

Анна Стельмах, волонтер:

Когда мы его нашли, отогрели, приехали обследоваться, оказалось, что у него полностью раздроблен таз, полностью оторвана лапа вместе со всеми связками, которые есть в колене, разрушена капсула коленного сустава. Не каждый хирург мог взяться за такую операцию. Нам предлагали даже ампутацию. Но когда мы нашли нашего хирурга, он забрал его на операционный стол сразу же. Было выполнено две дорогостоящие операции. В два этапа они проводились. На второй ушел целый день. Были огромные суммы, которые мы не осилили бы самостоятельно.

Собрать деньги на сложную операцию помогли неравнодушные люди. В одном из столичных заведений был организован благотворительный ужин, который объединил людей с добрым сердцем и искренним желанием помочь.

Александр Квяткевич, организатор благотворительного вечера:

Мы уделяем внимание благотворительности, и в этот раз наш выбор пал на фонд «Пина». В этом фонде оказывают помощь бездомным животным – плановые операции, экстренные операции, какое-то промежуточное лечение, поддержка, они находят им дом. Вся прибыль нашего вечера пойдет в счет этого фонда, и мы сделаем все, чтобы этому фонду стало немножко легче оказывать свою безвозмездную помощь.