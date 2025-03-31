Реабилитация с помощью виртуальной реальности – участники «Минской смены» рассказали о своём проекте

«Минская смена» – уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономического развития Минска. Подробнее о том, как идею превратить в результативный проект, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Большой город».

Юлия Алексеюк, ведущая: Одна из самых перспективных разработок нашего времени – это использование виртуальной реальности в современной медицине. Арина и Юля, вы принимали участие в проекте «Минская смена» как раз таки с таким проектом. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вам пришла эта идея, почему именно медицину вы выбрали как основное направление?

Арина Тит, студентка 2 курса факультета компьютерного проектирования УО «БГУИР»: Мы очень долго думали насчет того, где же наши знания могут быть применены в повседневной жизни. Остановились именно на сфере здравоохранения, так как нам показалось, что эта сфера требует модернизации со стороны современных технологий. Выбрали для себя методы восстановительной терапии. Наткнулись на статистику инсультов, и выяснилось, что 80 % пациентов не восстанавливаются до конца, нуждаются в поддержке из-за параличей, поражения речи и координации. Мы решили привнести что-то новое в методы восстановительной терапии, и так родилась идея сделать организацию реабилитации с использованием виртуальной реальности.

Юлия Ещик, студентка 2 курса факультета компьютерного проектирования УО «БГУИР»:

На «Минской смене» мы представляли демоверсию. Сейчас мы разрабатываем уже полноценную, чтобы в дальнейшем можно было тестировать и внедрять.

Арина Тит:

На самом деле проект очень масштабный, у нас еще очень много идей того, что можно добавить, разные упражнения, и как будто эти идеи никогда не закончатся. Сейчас мы его дорабатываем, делаем лучше, мощнее, масштабнее и уже дальше будем думать насчет того, чтобы внедрять и проводить тестирование: действительно ли это будет эффективно и необходимо.