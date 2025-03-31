Чем уникален 4-й сезон проекта «Минская смена»? Секреты раскрыл специалист Мингорисполкома
«Минская смена» – уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономического развития Минска. Подробнее о том, как идею превратить в результативный проект, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Большой город».
Юлия Алексеюк, ведущая:
Егор, давайте приоткроем завесу тайны. Расскажете, какие интересности ждут участников в этом году?
Егор Подоляк, главный специалист отдела общественно-массовой работы и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
В прошлом году мы продлили срок реализации проекта до ноября, и молодые люди имели возможность больше времени думать над своим проектом, и это нам дало возможность больше подготовиться. Это было грандиозное событие, которое приковало внимание всей столицы, да и, наверное, по информации в СМИ, по информации коллег, приковало внимание всей страны.
Мы преобразовали проект в том плане, что молодежь в течение двух дней имела возможность сама презентовать свои проекты. В этом году, конечно же, мы не отойдем от этой практики, мы будем только развивать все эти вещи. Немного преобразуем внутри этой концепции формулы их презентации, углубим немножко образовательную часть в плане презентационных вещей, чтобы молодые люди еще больше образовывались в качестве того, как им рассказывать, показывать и удивлять зрительскую аудиторию.
Юлия Алексеюк:
У нас пятилетка качества. Будет больше требований к проектам?
Егор Подоляк:
Качество в проекте «Минская смена» возрастает не с каждым годом, а с каждым месяцем. С каждым мероприятием мы подстегиваем сами себя, и участники это видят, с каким энтузиазмом и ответственностью подходят к этой работе организаторы. Уверен, что примеряют даже где-то на себя эту роль.
И, конечно же, качественная подготовка как проектов, так и вообще мероприятий «Минской смены» выходит на другой уровень. Это действительно другой проект, по сравнению с несколькими годами ранее. Буквально в 2023 году мы подводили итоги в городской ратуше в один день, в несколько часов. В 2024 году это уже был велодром «Минск-Арены» и два дня. Действительно грандиозное событие, приковавшее внимание всей страны.
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