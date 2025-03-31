Чем уникален 4-й сезон проекта «Минская смена»? Секреты раскрыл специалист Мингорисполкома

«Минская смена» – уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономического развития Минска. Подробнее о том, как идею превратить в результативный проект, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Большой город».

Егор Подоляк, главный специалист отдела общественно-массовой работы и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

В прошлом году мы продлили срок реализации проекта до ноября, и молодые люди имели возможность больше времени думать над своим проектом, и это нам дало возможность больше подготовиться. Это было грандиозное событие, которое приковало внимание всей столицы, да и, наверное, по информации в СМИ, по информации коллег, приковало внимание всей страны.

Мы преобразовали проект в том плане, что молодежь в течение двух дней имела возможность сама презентовать свои проекты. В этом году, конечно же, мы не отойдем от этой практики, мы будем только развивать все эти вещи. Немного преобразуем внутри этой концепции формулы их презентации, углубим немножко образовательную часть в плане презентационных вещей, чтобы молодые люди еще больше образовывались в качестве того, как им рассказывать, показывать и удивлять зрительскую аудиторию.