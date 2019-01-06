БССР как основа суверенной Беларуси. Репортаж о ностальгии и ключевых фактах в истории страны

Новости Беларуси. На неделе страна отметила столетие со дня провозглашения Социалистической Советской Республики Белоруссии, чуть позже – БССР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Можно пробовать по-разному относиться к этой дате, что и делают любители перевернуть всё с ног на голову, переписать историю, но факт остается фактом: ССРБ, а затем и БССР заложили историческую основу для нынешней суверенной Беларуси.

Предлагаем именно это взять за основу, когда говорим о вековом юбилее и последующих праздничных датах. А еще всё то, что было сделано за прошедшие 100 лет. Тем более четверть с лишним из них – это история независимой Республики Беларусь, для которой Белорусская Советская Социалистическая Республика стала надежным фундаментом. Евгений Пустовой продолжит. Время БССР – это молодость нескольких поколений и нашей государственности. А время молодости – это период ошибок и возможностей, поисков и открытий, накопления сил и потенциала.

Петр Петровский, эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь»:

Это феномен становления нас – полноценной модерной нации, полноценного субъекта международного права. Достойной альтернативы БССР не было. БНР? На старт исторической арены она вышла раньше Советской Беларуси. Но кадровая база – шляхтичи, олигархи и аристократы, националистические идеи электорат не подхватил.

Еще более непростительной ошибкой стал выбор опор силы: сначала на немецкие штыки, а потом уже – польские легионы. Дальнейшая судьба государства-лимитрофа – быть погребенным под осколками больших империй.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Она была заявлена как протест против Брестского мира, разорвавшего Беларусь на куски. Однако сама БНР стала заложником Брест-Литовской международной системы. Задала планку, выше которой прыгать можно, ниже – нельзя.

Были и другие попытки – пародии на суверенное государство. На властных аппетитах одних хотели нагреть свои руки другие. А потом и вовсе растоптать. Один из примеров – так называя Балаховия. Сергей Третьяк:

То, на что Пилсудский был готов пойти в отношении Балаховича. Если ему это удастся, будет там полновластным царьком, князем, богом и воинским начальником. Всё последующее развитие белорусской нации пошло бы крайне уродливо. И на западе, и на востоке белорусов к 1939 году как самостоятельного народа просто не стало бы. Псевдогерои со шлейфом сепаратизма взамен Советской Беларуси – государство, которое объединило интересы большинства населения. Вместо обыденной реальности – красивые мифы.

Море подобных вариантов для Беларуси уже пошло на дно. На поверхности остались феодальное ВКЛ и без четкого определения границ БНР. Не история, а сплошное фентези. Но даже Толкин отдыхает, когда работают методы Бжезинского. Петр Петровский:

У Збигнева Бжезинского диссертация как раз и была направлена на разжигание межнациональной розни посредством исторических обид. Нашей молодежи подсовывают феодальную символику, и почему-то эту феодальную символику противопоставляют нашим геополитическим союзникам. Гербом БНР был сноп, грабли и коса. Вообще первоначально БНР хотели назвать Народно-Трудовой Республикой.

Ящик Пандоры с мифами о белорусской государственности наспех сколачивали несколько раз. Сначала во время «холодной войны», затем в период демократии хаоса на площадях. Каждый раз цели разные, а инструментарий тот же – фэйковый. Сергей Третьяк:

Романтический флёр БНР был подхвачен и развит в годы «холодной войны», когда нацистской коллаборации, осевшей в США и Великобритании, срочно потребовалось что-то, что позволит легитимировать их. Выбирая фундамент для своего дома, необходимо погружаться не на глубину веков, а в глубины социально-экономических и политических процессов. Опыт БССР в построении социального государства теперь используют самые успешные страны.

Сергей Кизима, эксперт Консультативного совета Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Беларуси:

Беларусь в 90-х годах формирует свое представление о суверенитете с опорой на БССР, в том числе опираясь на тот опыт, который стал не только для нас важным, но который является важным для стран Скандинавии, которые сейчас себя чувствуют очень даже хорошо на мировой арене.

Эти пожелтевшие страницы смывают любой исторический флёр. Немые свидетели времени – вещи эпохи создания Советской Беларуси. Но они говорят о многом. Не горлопаня, не фантазируя – сухой набор фактов. Советская форма государственности была воплощена в жизнь, а БНР – нет.

«Манихвест», как крик младенца, объявил миру о рождении нового государства. Между строк истории: в 1919 году пока еще не такая громкая фамилия – Сталин. Нарком по делам национальностей и стал крестным отцом БССР.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:

Сталин дает телеграмму из Москвы: «Ведите себя смирно и не деритесь, а то будет плохо». Но первым за автономию Беларуси голосовал Всебелорусский съезд в Минске в 1917 году. А до него – звучали голоса национальных мыслителей. Петр Петровский:

Тезисы социальной справедливости и национального суверенитета – это два основных принципа, на которых вообще строилось белорусское национальное движение – от Франтишка Богушевича, газеты «Гоман», Янки Купалы, Якуба Коласа.

Месседж мудрецов национальной идеи «Загляне сонца і ў наша аконца» воплотился именно под знаменами БССР. И уже после развала, немного постояв в очереди за импортными идеями, белорусы поняли: своя, пусть и не джинсовая, рубашка, но с родной вышиванкой ближе к ментальному коду. В отличие от соседей, мы не потеряли накопленный багаж Советской Беларуси во время заграничных вояжей. Сергей Кизима:

Семь раз отмерь, один раз отрежь – это было унаследовано в 90-х годах. Это неизбежно привело к выбору в 94-м году той платформы, той программы, которая и позволила нам взять всё самое лучшее на основе трезвого белорусского прагматизма. Люди проголосовали за те даты, за те символы, которые связывают белорусов прежде всего с этим самым спокойным, соответственно, с самым комфортным периодом – 70-80-х годов в жизни белорусов. Перигей БССР – это 80 % тутэйших, зачастую живших хлебом единым. Апогей БССР – образованнейшая и индустриальная нация. Особенно заметен был взлет после Великой Отечественной. Солдатские шинели и партизанские тулупы белорусы, как бы им не было сложно, в течение десяти лет сменили не на сермяжные сорочки, а на деловые костюмы. С того самого момента Беларусь не уронила своего внешнеполитического дресс-кода на мировой арене.

Есть сказать проще, от полесских топей взлетели до космических высот. Причем не отрываясь от корней. Именно такие социальные лифты поднимали к руководящему Олимпу управленческие элиты, которым не были чужды чаяния своего народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С рождением БССР у нас появилась государственная символика, были открыты высшие учебные заведения, громче зазвучал родной язык. На картах мира были обозначены первые территориальные границы белорусской республики. Наши предки не просто выжили. В союзе с другими народами победили, показали пример сокрушительной силы единства и сплоченности нации.

Но самое высокое достижение Советской Беларуси ни в одном плане «пятилетки» прописано не было. Но по нему ностальгируют все. Сергей Третьяк:

Это была страна с такой атмосферой, когда казалось, что все вокруг друзья и братья.

Валерий Скорожонок, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Было всё в живом общении. Всё было живее гораздо и приветливей. Добрее всё было. Можно сказать, всё настроение эпохи вобрало в себя творчество «Песняров»: из самых глубин народного кода до мировых вершин. А что поменялось – Валерий Скрожонок в представлениях не нуждается – говорит словами легендарного Песняра Мулявина.

Валерий Скорожонок:

Мы раньше любили, а сейчас любовью занимаются.